20:50, 07 Июнь 2024 | GMT +6
Засуха ожидается в одном из районов Кызылординской области в ближайшие 10 дней
В одном из районов Кызылординской области в ближайшие 10 дней ожидается засуха, передает агентство Kazinform со ссылкой на РГП «Казгидромет».
Синоптики предупредили об опасных агрометеорологических явлениях.
— В Кызылординской области в Шиелийском районе в ближайшие 10 дней ожидается наступление засухи, — предупреждает «Казгидромет».
Напомним,что в выходные казахстанцев ожидает жара до +42°С.
Штормовое предупреждение объявлено в 12 регионах Казахстана и Астане.