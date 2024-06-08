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    20:50, 07 Июнь 2024 | GMT +6

    Засуха ожидается в одном из районов Кызылординской области в ближайшие 10 дней

    Засуха ожидается в одном из районов Кызылординской области в ближайшие 10 дней
    Фото: freepik.com

    В одном из районов Кызылординской области в ближайшие 10 дней ожидается засуха, передает агентство Kazinform со ссылкой на РГП «Казгидромет».

    Синоптики предупредили об опасных агрометеорологических явлениях.

    — В Кызылординской области в Шиелийском районе в ближайшие 10 дней ожидается наступление засухи, — предупреждает «Казгидромет».

    Напомним,что в выходные казахстанцев ожидает жара до +42°С.

    Штормовое предупреждение объявлено в 12 регионах Казахстана и Астане.

    Теги:
    Погода Регионы Казахстана Кызылординская область Казгидромет Засуха
    Наталья Мосунова
    Автор
    Наталья Мосунова
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