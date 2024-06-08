Штормовое предупреждение объявили в 12 регионах Казахстана и Астане

Штормовое предупреждение объявлено в 12 регионах Казахстана и Астане, передает агентство Kazinform со ссылкой на РГП «Казгидромет».

Ночью на западе, севере, в центре области Абай ожидается гроза. Днем на западе, севере области гроза, град, шквал. Ветер юго-западный, при грозе порывы 15-20 м/с. На юге области сохраняется высокая пожарная опасность. В Семее днем ожидается гроза. Ветер юго-западный днем при грозе порывы 15-20 м/с.

Ночью на севере, западе, юге, днем на севере, востоке Атырауской области ожидается гроза. Днем на севере, востоке области ожидается град. Ветер юго-западный, западный днем порывы 15-20 м/с. На востоке области сохраняется высокая пожарная опасность, на северо-западе, юге, севере области чрезвычайная пожарная опасность. В Атырау ночью ожидается гроза. Ветер юго-западный, западный днем порывы 15-18 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Ночью на севере, западе, в центре Мангистауской области, днем на севере, юге, в центре области ожидается гроза. Днем на севере, в центре области пыльная буря. Ветер западный, северо-западный днем на севере, в центре области порывы 15-20 м/с. По области сохраняется высокая пожарная опасность, на севере, в центре области ожидается чрезвычайная пожарная опасность. В Актау ночью ожидается гроза. Сохраняется высокая пожарная опасность.

На севере, востоке, юге Карагандинской области ожидается гроза. Ветер юго-западный, западный днем на западе, севере, востоке области порывы 15-20 м/с. На юге области сохраняется высокая пожарная опасность. В Караганде временами ожидается гроза. Ветер юго-западный, западный днем порывы 15-20 м/с.

На востоке области Улытау ожидается гроза. Ветер юго-западный, западный днем на севере, востоке, в центре области порывы 15-20 м/с. На западе, юге, в центре области сохраняется высокая пожарная опасность. В Жезказгане ожидается ветер юго-западный, западный днем порывы 15-20 м/с.

В Кызылординской области ожидается ветер юго-западный днем в центре, на севере области 15-20 м/с. Днем по области ожидается сильная жара 40-43 градусов. На западе, севере области сохраняется высокая пожарная опасность, на юге, северо-востоке, в центре области чрезвычайная пожарная опасность. В Кызылорде днем ожидается сильная жара 40-41 градус. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Днем на севере Актюбинской области ожидается сильный дождь. На западе, севере области ожидается гроза, днем град, шквал. Ветер западный, юго-западный при грозе порывы 15-20 м/с. На западе области сохраняется высокая пожарная опасность, юге области ожидается чрезвычайная пожарная опасность. В Актобе ожидается гроза. Ветер западный, юго-западный при грозе порывы 15-20 м/с.

В Астане временами ожидается гроза. Ветер юго-западный днем порывы 15-20 м/с.

Ночью на северо-западе Восточно-Казахстанской области ожидается гроза. Днем на севере, востоке области гроза, град, шквал. Ветер юго-западный днем при грозе порывы 15-20 м/с. В Усть-Каменогорске днем ожидается гроза, град. Ветер юго-западный днем при грозе порывы 15-20 м/с.

Днем на северо-западе Костанайской области ожидается сильный дождь. Ночью на западе, севере области гроза, днем в северной половине области, северо-западе области гроза, град. Ветер западный с переходом на юго-восточный при грозе порывы 15-20 м/с. Днем на юге области сильная жара 36 градусов. На юге области сохраняется высокая пожарная опасность. В Костанае днем ожидается гроза. Ветер западный с переходом на юго-восточный при грозе порывы 15-20 м/с.

Днем на севере Западно-Казахстанской области ожидается сильный дождь. На западе, севере, востоке области ожидаются гроза, град, шквал. Ветер западный, северо-западный при грозе порывы 15-20 м/с. На юго-востоке, юге области сохраняется высокая пожарная опасность, на западе сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Уральске днем ожидаются гроза, град. Ветер западный, северо-западный при грозе порывы 18 м/с.

Ночью на западе, севере, востоке Павлодарской области, днем на юге, востоке области ожидается гроза, град. Ветер западный, при грозе порывы 15-20 м/с. В Павлодаре ночью и утром ожидается гроза. Ветер западный, при грозе порывы 15-20 м/с.

Ночью на севере, востоке Акмолинской области ожидается гроза, днем на западе, севере, востоке области ожидаются гроза, град, шквал. Ветер западный, юго-западный на севере, востоке области порывы 15-20 м/с. В Кокшетау днем ожидается гроза.