19:00, 07 Июнь 2024 | GMT +6
Жара до +42°С ожидает казахстанцев в выходные
В ближайшие дни с 8 по 10 июня на большей части Казахстана потеплеет до +35+42°С, передает агентство Kazinform со ссылкой на РГП «Казгидромет».
По информации РГП «Казгидромет», в ближайшие дни на большей части Казахстана под влиянием циклона из районов Москвы, сохранится неустойчивый характер погоды, во многих регионах пройдут кратковременные дожди; на северо-западе и севере страны временами сильные дожди, прогоремят грозы, усилится ветер, днем возможен град.
- При этом на Казахстан продолжит поступать очень теплый воздух из Средиземноморья, и в результате днем столбики термометров в большинстве областей повысятся до +27+35°С, а на юге до +35+42°С, - отметили в сообщении.