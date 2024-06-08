Жара до +42°С ожидает казахстанцев в выходные

В ближайшие дни с 8 по 10 июня на большей части Казахстана потеплеет до +35+42°С, передает агентство Kazinform со ссылкой на РГП «Казгидромет».

По информации РГП «Казгидромет», в ближайшие дни на большей части Казахстана под влиянием циклона из районов Москвы, сохранится неустойчивый характер погоды, во многих регионах пройдут кратковременные дожди; на северо-западе и севере страны временами сильные дожди, прогоремят грозы, усилится ветер, днем возможен град.