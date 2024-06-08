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    19:00, 07 Июнь 2024 | GMT +6

    Жара до +42°С ожидает казахстанцев в выходные

    солнце
    Фото: freepik.com

    В ближайшие дни с 8 по 10 июня на большей части Казахстана потеплеет до +35+42°С, передает агентство Kazinform со ссылкой на РГП «Казгидромет».

    По информации РГП «Казгидромет», в ближайшие дни на большей части Казахстана под влиянием циклона из районов Москвы, сохранится неустойчивый характер погоды, во многих регионах пройдут кратковременные дожди; на северо-западе и севере страны временами сильные дожди, прогоремят грозы, усилится ветер, днем возможен град.

    - При этом на Казахстан продолжит поступать очень теплый воздух из Средиземноморья, и в результате днем столбики термометров в большинстве областей повысятся до +27+35°С, а на юге до +35+42°С, - отметили в сообщении.

     

    Теги:
    Погода Казахстан Регионы Казахстана Регионы Жара
    Гульжан Тасмаганбетова
    Автор
    Гульжан Тасмаганбетова
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