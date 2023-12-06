Застройщик отказался строить 19-этажный дом в Костанае после рухнувшего крана

После истории с рухнувшим краном в районе строительства 11-этажного дома, жители проживающие еще на одном подобном участке выступили против возведения многоэтажки, передает корреспондент агентства Kazinform.

Жильцы домов недоумевают, как можно посягать на единственное жилье. Последней каплей стал упавший кран, в результате трагедии погиб крановщик.

Вечером, с жильцами дома встретились заместитель акима Костанайской области Ерлан Спанов, и. о. акима Костаная Алмат Исмагулов, а также директор ТОО «NurComBuilding» Иван Марар.

На встрече Иван Марар заверил собравшихся, что на участке, принадлежащему компании «Елена и Д» — 19-этажный или другой жилой дом строить не планирует.

Акимат города совместно с застройщиком рассмотрят альтернативные предложения по дальнейшей судьбе данного участка.

В свою очередь, жители дома Назарбаева 137/1 предлагают построить на этом месте центр по развитию государственного языка или спортивный зал.

К слову, на встрече с жителями близлежащих домов у места падения строительного крана, аким Костаная Марат Жундубаев сказал, что, учитывая существующую застройку в данном районе и на застраиваемом земельном участке, акимат строительство 19-этажного жилого дома не поддерживает.