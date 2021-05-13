Застройщиков штрафуют в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Строительные объекты молодежного жилого комплекса повсеместно проверяются на соблюдение техники безопасности при строительстве в Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на управление градостроительного контроля.

«По поручению акима города, усилен контроль за ходом строительных работ по части безопасности их проведения. На первом этапе проверяются все 84 строящихся МЖК по ряду критериев. По выявленным нарушениям даны замечания на устранение. Определённый фронт работы застройщиками уже проведён, вопрос на контроле», - сообщили в управлении.

Как отмечают в ведомстве, ранее к административной ответственности по статье 312 КоАП РК были привлечены такие строительные кампании, как Investment Building Company, Самрук, Барлас Курылыс, Sheberbuild, Exclusive construction, Риголит, Salavat stroy, Диал-строй, АСИ-строй, Asia Stroy-ST, Kaz Engineer system, Крафтин строй, Nest stroy, Energy art stroy, Жаннат строй, Сонита строй и др.

«Так, по технике безопасности при строительстве, объекты должны быть ограждены, на разных этапах работ должны быть использованы подмостки, защитные сетки, защитно-улавливающая система. Строители в свою очередь должны быть обеспечены предметами спецодежды, в том числе страховочно-предохранительными поясами», - добавили в ведомстве.

Напомним, ранее аким мегаполиса Бакытжан Сагинтаев поручил проверить стройкомпании на соблюдение техники безопасности при работах.



