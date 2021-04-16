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    10:19, 16 Апрель 2021 | GMT +6

    Застройка Алматы: опубликованы правила

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – На сайте Электронного правительства опубликованы правила формирования архитектурного облика и градостроительного планирования города Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Опубликованный документ насчитывает 7 разделов. К примеру, в правилах говорится, что при градостроительном планировании и развитии территории города Алматы необходимо:

    - учитывать предложения физических и юридических лиц по улучшению всех составляющих городской среды, как по месту их проживания, так и по месту их работы, учебы;

    - пространственно создавать и сохранять уникальный силуэт города Алматы, живописную панораму гор Заилийского Алатау с формированием ансамблевой застройки городских улиц;

    - соблюдать градостроительный и высотный регламент на территории города, в том числе и в зонах особого градостроительного регулирования;

    - сохранять и улучшать зеленый фонд города.

    Отдельный параграф - это ограничения к застройке в историческом центре города Алматы.

    Так, в пределах границ исторического центра разрешается проектирование и проведение реставрационных работ и иных работ по восстановлению или сохранению памятников, или ансамблей и их территорий, воссоздание утраченных объектов культурного наследия в соответствии с законодательством, а также переоборудование жилых зданий и (или) их первых этажей под объекты предпринимательской деятельности с сохранением фасадных решений, благоустройства и реконструкция общественных пространств.

    На территориях охранных зон памятников истории и архитектуры не допускается новое строительство, нарушающее структуру и стиль исторических зданий, объёмные планировочные решения, пропорции и высотность за исключением специальных мер, направленных на сохранение и регенерацию историко-градостроительной или природной среды объектов культурного наследия в соответствии с законодательством об объектах культурного наследия.

    Не допускается превышение максимально допустимой высоты, равно как и превышение средней высотности окружающей застройки, нарушение масштаба архитектурного контекста в исторической зоне и зоне охраны памятников архитектуры в радиусе до 50 метров.

    Что касается плотности населения, то рекомендуемые параметры плотности населения на 1 га:

    - индивидуальной и коттеджной застройки - 90-130 чел./га;

    - малоэтажной блокированной застройки - 130-290 чел./га;

    - средне этажной застройки - 350-400 чел./га;

    - многоэтажной застройки – 460 чел./га.

    Также документ включает в себя обязательные требования, предъявляемые к окнам и витринам зданий, обязательные требования к балконам и лоджиям, требования к формированию и благоустройству дворовых пространств, зон отдыха, к размещению детских и спортивных площадок, требования к архитектурному освещению жилых и общественных зданий и сооружений и т.д.

    Отдельный пункт, что планировку и застройку территории Алматы требуется производить с учетом направления преобладающих ветров благоприятных румбов, особое внимание должно быть направлено на создание условий наиболее эффективного проветривания территории города и отдельных площадок застройки.

    В то же время отмечается, что действие настоящих Правил не распространяется на застройку территорий с согласованными в установленном порядке эскизными проектами, принятыми до вступления настоящих Правил.

    Разрабатываемые эскизные проекты, не прошедшие согласование по истечению 90 дней, после вступления правил, подлежат рассмотрению в соответствии с принимаемыми требованиями настоящих правил.

    Публичное обсуждение документа продлится до 29 апреля. С его полным текстом можно ознакомиться здесь

    Теги:
    Другие государственные органы Строительство Алматы Благоустройство
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