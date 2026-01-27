Защиту персональных данных предложили закрепить в Конституции РК
Депутат Мажилиса РК Марат Башимов поддержал предложенную норму в Конституции РК, направленную на защиту персональных данных, передает корреспондент агентства Kazinform.
Как отметил депутат, основное назначение личных прав и свобод вытекает из конституционной формулы: «Человек, его жизнь, права и свободы — высшие ценности государства».
— Частную жизнь человека составляют те стороны его личной жизни, которые он не желает делать достоянием других. Это своеобразный суверенитет личности, который не подлежит контролю со стороны общества и государства, — отметил М. Башимов.
Речь идет о свободе от незаконного сбора, обработки, хранения и использования персональных данных, включая данные, обрабатываемые с применением цифровых технологий.
— Эта группа личных прав и свобод призвана обеспечивать неприкосновенность благ частной и семейной жизни: право на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну. И в эту группу прав в содержании конституционного права на личную свободу следует выделить такие важные правомочия, как право каждого человека на свободу от незаконного сбора, обработки, хранения и использования персональных данных, в том числе с применением цифровых технологий, — подчеркнул депутат.