    17:29, 15 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Защита от краж появилась на мясе и рыбе в супермаркетах Берлина

    В супермаркетах Берлина начали ставить защиту от краж на мясо и рыбу, передает агенство Kazinform со ссылкой на Bild.

    Защита от краж появилась на мясе и рыбе в супермаркетах Берлина
    Фото: Pexels

    Обычно в магазинах защиту ставили на косметику и кофе, которые стояли за стеклом и выдавались по запросу. Теперь жители Берлина замечают защиту от краж на гуляше и рыбе.

    На упаковки приклеены желтые наклейки с надписью «Защищенный товар — снимите этикетку перед нагревом» и пиктограммой замка. Теперь так маркируют не только кофе, но и говяжье филе, антрекот, гуляш, рыбу и суши.

    — Для предотвращения краж мы используем общепринятые методы, например, индивидуальную защиту отдельных товаров. Это стандартная практика в розничной торговле по всей Германии, — пояснил представитель одной из торговых сетей.

    В прошлом году в Германии зарегистрировали более 400 тысяч случаев краж в магазинах с общим ущербом в почти 3 миллиарда евро. Это меньше, чем в 2023 году, но всё ещё выше, чем в предыдущие годы. Некоторые эксперты также оценивают, что ежедневно происходит около 100 тысяч незамеченных краж.

    Ранее сообщалось, что вирус, вызывающий полиомиелит, обнаружили в сточных водах в Германии.

