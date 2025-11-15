Защита от краж появилась на мясе и рыбе в супермаркетах Берлина

Обычно в магазинах защиту ставили на косметику и кофе, которые стояли за стеклом и выдавались по запросу. Теперь жители Берлина замечают защиту от краж на гуляше и рыбе.

На упаковки приклеены желтые наклейки с надписью «Защищенный товар — снимите этикетку перед нагревом» и пиктограммой замка. Теперь так маркируют не только кофе, но и говяжье филе, антрекот, гуляш, рыбу и суши.

— Для предотвращения краж мы используем общепринятые методы, например, индивидуальную защиту отдельных товаров. Это стандартная практика в розничной торговле по всей Германии, — пояснил представитель одной из торговых сетей.

В прошлом году в Германии зарегистрировали более 400 тысяч случаев краж в магазинах с общим ущербом в почти 3 миллиарда евро. Это меньше, чем в 2023 году, но всё ещё выше, чем в предыдущие годы. Некоторые эксперты также оценивают, что ежедневно происходит около 100 тысяч незамеченных краж.

