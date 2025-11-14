Вирус, вызывающий полиомиелит, обнаружили в сточных водах в Германии

— В образце сточных вод в Германии был обнаружен дикий полиовирус типа 1 (WPV1), — говорится в заявлении Института Роберта Коха.

В сообщении также указывается, что случаи обнаружения вируса в сточных водах были лишь «единичными». Случаев заражения людей не было зарегистрировано.



Отмечается, что данный вид вируса был обнаружен спустя 30 лет после того, как в Германии были зарегистрированы последние случаи заражения людей диким вирусом полиомиелита.



Всемирная организация здравоохранения заявила, что это первый подобный случай обнаружения полиомиелита в Европе с 2010 года.

