    22:40, 13 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Вирус, вызывающий полиомиелит, обнаружили в сточных водах в Германии

     Дикая форма вируса, вызывающего полиомиелит, была обнаружена в пробах сточных вод в Германии, передает Kazinform со ссылкой на БЕЛТА. 

    пробирки, исследования
    Фото: Freepik.com

    — В образце сточных вод в Германии был обнаружен дикий полиовирус типа 1 (WPV1), — говорится в заявлении Института Роберта Коха.

    В сообщении также указывается, что случаи обнаружения вируса в сточных водах были лишь «единичными». Случаев заражения людей не было зарегистрировано.

    Отмечается, что данный вид вируса был обнаружен спустя 30 лет после того, как в Германии были зарегистрированы последние случаи заражения людей диким вирусом полиомиелита.

    Всемирная организация здравоохранения заявила, что это первый подобный случай обнаружения полиомиелита в Европе с 2010 года.

    Ранее сообщалось, что в Германии создали новую службу по борьбе с мусором и вандализмом.

