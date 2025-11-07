Новую службу по борьбе с мусором и вандализмом создали в Германии

Как отмечает издание, сотрудники так называемой «мусорной полиции» (Waste Watcher) даже в ночное время будут патрулировать улицы в форме и в гражданском.



Специалисты новой службы получили право проводить расследования, искать виновных по оставленным вещам и задерживать нарушителей на месте. В распоряжении инспекторов — перцовые баллончики на случай агрессивного поведения задержанных.

— Наши сотрудники сосредоточатся на проблемах, которые портят внешний облик города. Это незаконные свалки и граффити. Цель этого проекта — воспитание сознательного отношения к чистоте, — пояснила представительница мэрии Хайльбронна.

Жителей, напротив, приглашают активно участвовать в наведении порядка: жаловаться на нарушителей можно через специальную онлайн-платформу Mängelmelder. Пока программа рассчитана на два года, но если эксперимент окажется успешным, в других немецких городах могут создать аналогичное подразделение.

