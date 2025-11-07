РУ
телерадиокомплекс президента РК
    19:25, 06 Ноябрь 2025

    Новую службу по борьбе с мусором и вандализмом создали в Германии

    Новое подразделение полиции немецкого города Хайльбронн будет бороться с незаконным выбросом мусора и вандализмом, передает агентство Kazinform со ссылкой на BILD. 

    мусорная полиция Германия
    Фото: BILD

    Как отмечает издание, сотрудники так называемой «мусорной полиции» (Waste Watcher) даже в ночное время будут патрулировать улицы в форме и в гражданском.

    Специалисты новой службы получили право проводить расследования, искать виновных по оставленным вещам и задерживать нарушителей на месте. В распоряжении инспекторов — перцовые баллончики на случай агрессивного поведения задержанных.

    — Наши сотрудники сосредоточатся на проблемах, которые портят внешний облик города. Это незаконные свалки и граффити. Цель этого проекта — воспитание сознательного отношения к чистоте, — пояснила представительница мэрии Хайльбронна.

    Жителей, напротив, приглашают активно участвовать в наведении порядка: жаловаться на нарушителей можно через специальную онлайн-платформу Mängelmelder. Пока программа рассчитана на два года, но если эксперимент окажется успешным, в других немецких городах могут создать аналогичное подразделение.

    Ранее сообщалось о том, что в Германии начнутся массовые проверки биомусорных контейнеров. Более сотни компаний по вывозу отходов объявили, что будут следить за тем, чтобы жители правильно сортировали органические отходы. 

    Полиция Экология Мировые новости Германия
    Диана Калманбаева
    Диана Калманбаева
    Автор
