В Германии начнут массово проверять мусорные баки
С 15 сентября в Германии начнутся массовые проверки биомусорных контейнеров. Более сотни компаний по вывозу отходов объявили, что будут следить за тем, чтобы жители правильно сортировали органические отходы, передает агентство Kazinform со ссылкой на BILD.
Согласно новой экологической нормы, вступившей в силу весной, теперь в биомусоре должно быть не более 3% посторонних примесей и максимум 1% пластика.
Проверки будут проводить сами сотрудники, которые забирают контейнеры с мусором. В некоторых районах мусоровозы оснащены датчиками, определяющими неправильно отсортированный мусор.
Нарушителей ждут санкции: где-то бак просто не вывезут и оставят до пересортировки, а где-то выставят счет за специальный вывоз — например, в Баден-Вюртемберге он стоит почти 84 евро за стандартный контейнер. В отдельных городах при повторных нарушениях могут открыть дело об административном правонарушении.
Тем самым власти страны хотят сократить количество пластика и прочих отходов в компосте.
Жителям напоминают, что в этот бак, например, идут овощные и фруктовые очистки, остатки еды, чайные пакетики, кофейная гуща, скорлупа яиц, но ни в коем случае не собачьи или кошачьи экскременты — они могут содержать паразитов, которых компостирование не уничтожает.
