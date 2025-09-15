В Германии начнут массово проверять мусорные баки

Согласно новой экологической нормы, вступившей в силу весной, теперь в биомусоре должно быть не более 3% посторонних примесей и максимум 1% пластика.

Проверки будут проводить сами сотрудники, которые забирают контейнеры с мусором. В некоторых районах мусоровозы оснащены датчиками, определяющими неправильно отсортированный мусор.



Нарушителей ждут санкции: где-то бак просто не вывезут и оставят до пересортировки, а где-то выставят счет за специальный вывоз — например, в Баден-Вюртемберге он стоит почти 84 евро за стандартный контейнер. В отдельных городах при повторных нарушениях могут открыть дело об административном правонарушении.



Тем самым власти страны хотят сократить количество пластика и прочих отходов в компосте.

Жителям напоминают, что в этот бак, например, идут овощные и фруктовые очистки, остатки еды, чайные пакетики, кофейная гуща, скорлупа яиц, но ни в коем случае не собачьи или кошачьи экскременты — они могут содержать паразитов, которых компостирование не уничтожает.

Ранее сообщалось, что в индийском городе Амбикапур сеть кафе Garbage Cafe предлагает посетителям обед в обмен на 1 кг пластиковых отходов.