Еда за мусор: кафе в Индии принимают отходы в качестве оплаты
В индийском городе Амбикапур сеть кафе Garbage Cafe предлагает посетителям обед в обмен на один кг пластиковых отходов, передает агентство Kazinform со ссылкой на Good News Network.
Амбикапур, расположенный в штате Чхаттисгарх в центральной Индии, заслужил репутацию «города без свалок». На местных предприятиях занято 50 000 женщин. Все это позволило городу исключить необходимость строительства полигона или свалки в черте города.
Винод Патель, управляющий Garbage Cafes, рассказал, что в среднем они кормят 20 человек в день, что эквивалентно 20 кг пластиковых отходов.
— Если вместо пластика будет доступна еда, мы не только поможем наполнить пустые желудки, но и вносим вклад в очистку окружающей среды, — сказал Патель.
Подобные кафе работают и в других городах Индии. Идею также переняли и в Камбодже.
