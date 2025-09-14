Еда за мусор: кафе в Индии принимают отходы в качестве оплаты

Амбикапур, расположенный в штате Чхаттисгарх в центральной Индии, заслужил репутацию «города без свалок». На местных предприятиях занято 50 000 женщин. Все это позволило городу исключить необходимость строительства полигона или свалки в черте города.

Винод Патель, управляющий Garbage Cafes, рассказал, что в среднем они кормят 20 человек в день, что эквивалентно 20 кг пластиковых отходов.

— Если вместо пластика будет доступна еда, мы не только поможем наполнить пустые желудки, но и вносим вклад в очистку окружающей среды, — сказал Патель.

Подобные кафе работают и в других городах Индии. Идею также переняли и в Камбодже.

Ранее мы писали о том, что штраф за выброс мусора из авто ужесточат в Италии.