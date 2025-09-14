РУ
    Еда за мусор: кафе в Индии принимают отходы в качестве оплаты

    В индийском городе Амбикапур сеть кафе Garbage Cafe предлагает посетителям обед в обмен на один кг пластиковых отходов, передает агентство Kazinform со ссылкой на Good News Network.

    Фото: Муниципальная корпорация Амбикапура

    Амбикапур, расположенный в штате Чхаттисгарх в центральной Индии, заслужил репутацию «города без свалок». На местных предприятиях занято 50 000 женщин. Все это позволило городу исключить необходимость строительства полигона или свалки в черте города.

    Винод Патель, управляющий Garbage Cafes, рассказал, что в среднем они кормят 20 человек в день, что эквивалентно 20 кг пластиковых отходов.

    — Если вместо пластика будет доступна еда, мы не только поможем наполнить пустые желудки, но и вносим вклад в очистку окружающей среды, — сказал Патель.

    Подобные кафе работают и в других городах Индии. Идею также переняли и в Камбодже.

    Ранее мы писали о том, что штраф за выброс мусора из авто ужесточат в Италии.

    Теги:
    ТБО Рестораны Мусор Индия
    Жулдыз Атагельдиева
    Жулдыз Атагельдиева
    Автор
