Защита дорог от паводков: 53 водопропускных трубы установят в Костанайской области

В АО «КазАвтоЖол» поделились планами по защите дорог от паводков в Костанайской области, передает корреспондент агентства Kazinform.

— В текущем году в рамках капитального ремонта планируется начало реализации проекта по устройству 53 штук железобетонных водопропускных труб в Костанайской области, — сообщили в компании в ответ на официальный запрос редакции агентства Kazinform.

Сообщается, что в настоящее время на противопаводковых мероприятиях задействована 431 единица дорожно-строительной техники (погрузчики, бульдозеры, а/грейдеры, экскаваторы, тракторы, самосвалы, тралы), а также 1 219 человек. Вместе с тем, для усиления противопаводковых работ в Атыраускую, Западно-Казахстанскую и Северо-Казахстанскую областях по заявкам местных исполнительных органов направлена дополнительная техника с других регионов.

Кроме того, техника оказывает помощь местным исполнительным органам городов и районов в Актюбинской, Акмолинской, Костанайской, Северо-Казахстанской, Павлодарской областях.

Пик паводков пройден во всех регионах, кроме ВКО и ЗКО — Минводы.

Свыше 600 тонн гуманитарного груза разгрузили гвардейцы и доставили 140 тонн в регионы страны.