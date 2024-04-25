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    20:45, 24 Апрель 2024 | GMT +6

    Защита дорог от паводков: 53 водопропускных трубы установят в Костанайской области

    Защита дорог от паводков: 53 водопропускных трубы установят в Костанайской области
    Фото: кадр из видео

    В АО «КазАвтоЖол» поделились планами по защите дорог от паводков в Костанайской области, передает корреспондент агентства Kazinform.

    — В текущем году в рамках капитального ремонта планируется начало реализации проекта по устройству 53 штук железобетонных водопропускных труб в Костанайской области, — сообщили в компании в ответ на официальный запрос редакции агентства Kazinform.

    Сообщается, что в настоящее время на противопаводковых мероприятиях задействована 431 единица дорожно-строительной техники (погрузчики, бульдозеры, а/грейдеры, экскаваторы, тракторы, самосвалы, тралы), а также 1 219 человек. Вместе с тем, для усиления противопаводковых работ в Атыраускую, Западно-Казахстанскую и Северо-Казахстанскую областях по заявкам местных исполнительных органов направлена дополнительная техника с других регионов.

    Кроме того, техника оказывает помощь местным исполнительным органам городов и районов в Актюбинской, Акмолинской, Костанайской, Северо-Казахстанской, Павлодарской областях.

    Пик паводков пройден во всех регионах, кроме ВКО и ЗКО — Минводы.

    Свыше 600 тонн гуманитарного груза разгрузили гвардейцы и доставили 140 тонн в регионы страны.

    Теги:
    Дороги Регионы Казахстана Регионы Костанайская область Паводки в Казахстане Паводки Ремонт дорог
    Азамат Сыздыкбаев
    Автор
    Азамат Сыздыкбаев
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