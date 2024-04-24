Пик паводков пройден во всех регионах, кроме ВКО и ЗКО - Минводы

Сброшенная из Ириклинского водохранилища РФ вода проходит по территории нашей страны. Большой объем проходит по руслу реки Жайык через город Уральск. Половодье продолжается. Об этом на брифинге в СЦК сообщила официальный представитель Министерства водных ресурсов и ирригации РК Молдир Абдуалиева, передает корреспондент агентства Kazinform.

— Специалисты Западно-Казахстанского филиала «Казводхоза» проводят безопасный пропуск паводковых вод. Водохранилища региона готовы принять большие объемы воды. Идет наполнение 4-х водохранилищ Урало- Кушумской оросительно-обводнительной системы. Сейчас в них 224 млн кубометров воды, это 86% от общего объема, — сказала Молдир Абдуалиева.

По данным ведомства, паводок на реках Большой и Малый Узень завершен. Уровень реки Жайык в городе Уральск составляет 863 см, за сутки он снизился на 1 см.

— Для рационального использования и транспортировки паводковой воды в лиманы, природные сенокосы и озера, специалисты Западно-Казахстанского филиала «Казводхоза» проводят механическую очистку Урало-Кушумской оросительно-обводнительной системы. Также ведутся оперативные восстановительные работы на размытых участках каналов и на гидротехнических сооружениях каскада водохранилищ. Специалисты «Казводхоза» постоянно обмениваются информацией с водными службами Оренбургской и Саратовской областей РФ. Паводковая обстановка в ЗКО стабильно напряженная, — заявила Молдир Абдуалиева.

Она также сообщила, что в Акмолинской области Астанинское и Селетинское водохранилища полны на 100%. Оба объекта работают в штатном режиме. В регионе на 100% наполнились системы лиманного орошения «Алва» и «Кенбидайк». Также пополнились русла рек Козыкош, Мукыр и Карасу Целиноградского района. В озеро Тенгиз Коргалыжинского заповедника направлено 1,5 млрд кубометров воды.

В Северо-Казахстанской области 2 крупных водохранилища полны на 100%, половодье продолжается. Высота перелива через гребень плотины Сергеевского водохранилища снизилась до 337 см. В период паводка специалисты Северо-Казахстанского филиала «Казводхоза» провели берегоукрепительные работы Сергеевского гидроузла. Было уложено более 82 тонн бутового камня, 15 железобетонных плит, 25 железобетонных блоков и другие материалы.

К этому часу уровень реки Есиль в черте города Петропавловск — 1279 см. Обстановка в регионе остается напряженной.

В Актюбинской области среднее наполнение двух крупных водохранилищ составляет 97%. Оба объекта работают в штатном режиме.

В Восточно-Казахстанской области среднее наполнение по двум крупным водохранилищам составляет около 82%. Работники филиала «Казводхоза» по Восточно-Казахстанской области предотвратили угрозу размыва гидроузла, которая возникла из-за повышения температуры и интенсивного таяния снега. Это также повлияло на повышение уровня реки Калжыр Маркакольского района ВКО. Сейчас специалисты «Казводхоза» проводят работы по укреплению берега реки. Задействована специальная техника.

В области Абай Шульбинское водохранилище наполнено на 57%. В регионе продолжается период половодья. Из-за увеличения боковых притоков к Шульбинскому водохранилищу, продолжаются попуски. Водохранилища Ертисского каскада работают в штатном режиме. В Урджарском районе области Абай прошла очистка сооружений Каракольского водохранилища, в Кокпектинском районе очищен гидроузел на реке Большая Буконь.

В Карагандинской области 3 крупных водохранилища заполнены на 98,5%. Все они также работают в штатном режиме. Карагандинский филиал «Казводхоза» проводит ремонт бетонных откосов и днищ участков Жартасского и Малокомспайского магистральных каналов на Жартасском водохранилище. Также началась очистка каналов от ила и растительности. На 5 гидротехнических сооружениях идет установка локальных систем оповещения.

В Костанайской области среднее наполнение двух крупных водохранилищ составляет 92%. Оба объекта работают в штатном режиме и способны на долгий срок обеспечить необходимым количеством воды жителей региона.