Свыше 600 тонн гуманитарного груза разгрузили гвардейцы и доставили 140 тонн в регионы страны, передает агентства Kazinform со ссылкой на пресс-службу Национальной гвардии РК.

На автодорогах международного и республиканского значения переливы талых вод на проезжей части зафиксировали на четырёх участках общей протяжённостью 4300 метров в Костанайской и Северо-Казахстанской областях. Всего ограничено движение на участках восьми автомобильных дорог республиканского значения в Актюбинской, Атырауской, Костанайской и Северо-Казахстанской областях общей протяжённостью 463 км.

— Жителям затопленных районов требуется гуманитарная помощь: есть острая необходимость в простых вещах. На помощь населению пришли военнослужащие Национальной гвардии РК — пилоты на самолетах и вертолетах доставляют груз, а прибывающий груз, в том числе наземным транспортом — помогают разгружать солдаты войск правопорядка. Летчиками доставлено около 140 тонн гуманитарного груза, собранного жителями других регионов, корпорациями, а также из соседних государств. Разгружено гвардейцами уже свыше 600 тонн. Основная масса гуманитарной помощи направлена в Актюбинскую, Атыраускую, Западно-Казахстанскую, Костанайскую и Северо-Казахстанскую области, — сообщили в пресс-службе Нацгвардии.

Фото: Нацгвардия РК

Фото: Нацгвардия РК

Гвардейцами совместно с сотрудниками полиции и спасателями продолжается ликвидация последствий паводков, а также проводятся противопаводковые мероприятия и аварийно-спасательные работы, откачка талых вод, укладка мешкотар с инертными материалами, берегоукрепительные работы водоемов, очистка каналов и арычных систем, оповещение и эвакуация людей в безопасные места.

Фото: Нацгвардия РК

Так, в Атырауской области привлечены около 600 воинов войск правопорядка из воинских частей 5546 (Атырау) и 5451 (Караганда). Кроме того, 300 военнослужащих воинской части 6506 (Шымкент) и 200 человек личного состава из воинской части 5547 (Кызылорда) помогают в берегоукрепительных работах, заготовке и укладке мешкотар в Западно-Казахстанской области.

80 военнослужащих воинской части 5517 (Уральск) несут патрульно-постовую службу. Еще около 300 солдат также оказывают помощь местному населению в противопаводковых мероприятиях.

Фото: Нацгвардия РК

Личный состав воинской части 6655 (Актобе) в количестве более 400 военнослужащих несет патрульно-постовую службу. Гвардейцы днем и ночью находятся на подтопленных территориях, чтобы в домах у жителей, вынужденных остаться на время без собственности, не пропало имущество. В целях безопасности солдаты не пропускают жителей к затопленным домам. Военнослужащие прилагают все усилия, чтобы избежать мародерства.

В ликвидации последствий наводнения в городах и поселках Костанайской и Северо-Казахстанской областях активно участвуют военнослужащие воинских частей 6697 (Костанай) и 6637 (Петропавловск), курсанты петропавловской Академии Национальной гвардии РК. К ним на помощь направлены стражи порядка из столичной оперативной бригады. Всего группировка сил от Национальной гвардии в северных регионах составляет более 400 человек.

В затопленных регионах для предотвращения и ликвидации последствий задействовано свыше 3000 воинов войск правопорядка, которые совместно с полицейскими, спасателями и волонтерами активно участвуют в противопаводковых мероприятиях. Гвардейцами используется более 120 единиц автомобильной техники, эвакуировано 1769 человек, заготовлено и уложено миллион 101 тысяча мешкотар.