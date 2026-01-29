Заселение в дом без акта ввода в эксплуатацию является незаконным — прокурор Актау

Как говорится в обращении прокурора города Актау Дауылбая Челпекова к гражданам, основные проблемы — это долевое строительство и отсутствие подключения незавершённых объектов к электросетям, теплоснабжению и питьевому водоснабжению.

Внимание жителей обращается на ряд моментов: разрешение, выданное на строительство жилых домов, не является разрешением на продажу квартир. Это два разных правовых документа.

В соответствии с действующим Законом «О долевом участии в жилищном строительстве», продажа квартир на стадии строительства является законной только при наличии соответствующего разрешения Казахстанской жилищной компании либо акимата. В иных случаях продажа квартир запрещена.

Кроме того, на территории города имеются многоквартирные жилые дома, которые, несмотря на невведённость в эксплуатацию, уже заселены гражданами. В настоящее время это создает препятствие для подключения домов к инженерным сетям.

— Согласно Закону, заселение граждан в многоквартирный жилой дом допускается только после полного завершения строительства и получения акта ввода в эксплуатацию. Заселение в дом без акта ввода в эксплуатацию является незаконным и влечёт административную либо уголовную ответственность, — говорится в обращении прокурора.

В связи с этим гражданам настоятельно рекомендуется перед покупкой квартиры обязательно проверять законность строительства в акимате либо через его официальные информационные источники.

Прокуратура предупреждает, что будет осуществлять строгий надзор за соблюдением принципа верховенства закона.