    11:29, 29 Январь 2026 | GMT +5

    Заселение в дом без акта ввода в эксплуатацию является незаконным — прокурор Актау

    В городе Актау участились недовольства граждан, связанные со строительством многоквартирных жилых домов, передает Kazinform со ссылкой на прокуратуру Мангистауской области.  

    строительство, құрылыс
    Фото: Максат Шагырбаев / Kazinform

    Как говорится в обращении прокурора города Актау Дауылбая Челпекова к гражданам, основные проблемы — это долевое строительство и отсутствие подключения незавершённых объектов к электросетям, теплоснабжению и питьевому водоснабжению.

    Внимание жителей обращается на ряд моментов: разрешение, выданное на строительство жилых домов, не является разрешением на продажу квартир. Это два разных правовых документа.

    В соответствии с действующим Законом «О долевом участии в жилищном строительстве», продажа квартир на стадии строительства является законной только при наличии соответствующего разрешения Казахстанской жилищной компании либо акимата. В иных случаях продажа квартир запрещена.

    Кроме того, на территории города имеются многоквартирные жилые дома, которые, несмотря на невведённость в эксплуатацию, уже заселены гражданами. В настоящее время это создает препятствие для подключения домов к инженерным сетям.

    — Согласно Закону, заселение граждан в многоквартирный жилой дом допускается только после полного завершения строительства и получения акта ввода в эксплуатацию. Заселение в дом без акта ввода в эксплуатацию является незаконным и влечёт административную либо уголовную ответственность, — говорится в обращении прокурора.

    В связи с этим гражданам настоятельно рекомендуется перед покупкой квартиры обязательно проверять законность строительства в акимате либо через его официальные информационные источники.

    Прокуратура предупреждает, что будет осуществлять строгий надзор за соблюдением принципа верховенства закона.

    Актау Жилье Прокуратура Строительство Мангистауская область
