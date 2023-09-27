Заседание министров сельского хозяйства ОТГ пройдет в Казахстане

В Баку состоялось второе заседание министров сельского хозяйства Организации тюркских государств (ОТГ). В ходе мероприятия принято решение о проведении в Казахстане следующего заседания, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство АЗЕРТАДЖ.

В мероприятии под председательством министра сельского хозяйства Азербайджана Меджнуна Мамедова и генерального секретаря организации Кубанычбека Омуралиева участвовали министры сельского хозяйства и заместители министров стран-членов организации.

На заседании странам-членам организации были представлены предложения азербайджанской стороны по созданию единой цифровой агроинформационной платформы тюркских государств, совместному производству сельскохозяйственных и пищевых продуктов под брендом организации и достигнута договоренность о проведении работ в этом направлении. Положительно было воспринято и предложение азербайджанской стороны об определении сельскохозяйственной столицы одного из городов стран ОТГ.

До следующего заседания министров сельского хозяйства ОТГ Губинский район Азербайджана был объявлен сельскохозяйственной столицей организации. Достигнута договоренность о проведении в Казахстане очередного заседания министров сельского хозяйства ОТГ.

Также Премьер-министр Азербайджанской Республики Али Асадов встретился с министрами сельского хозяйства, принимающими участие в данном заседании и Тюркском форуме агробизнеса ОТГ.

Премьер-министр подчеркнул значение проходящих в Баку второго заседания министров сельского хозяйства и второго Тюркского форума агробизнеса, выразил уверенность в том, что эти мероприятия внесут вклад в развитие сотрудничества между тюркскими государствами в области сельского хозяйства.

По его словам, укрепление связей со странами тюркского мира является одним из основных приоритетов внешней политики Азербайджана. В результате проводимой в Азербайджане с этой целью успешной экономической политики достигнута диверсификация экономики, появились благоприятные условия для развития экономического сектора, как и всех остальных сфер. Говорилось о «зеленой» энергии, цифровизации и применении инновационных решений, направленных на обеспечение устойчивой трансформации агропродовольственной системы в Азербайджане. Широкий размах в стране получил процесс создания агропарков.

На встрече обсуждались проекты, реализованные между государствами-членами и наблюдателями Организации тюркских государств и Азербайджаном в области сельского хозяйства, а также перспективы развития сотрудничества.

Ранее сообщалось, что Международная организация тюркской культуры (ТЮРКСОЙ) объявила Шушу культурной столицей тюркского мира в 2023 году.