РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    12:34, 27 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Заседание министров сельского хозяйства ОТГ пройдет в Казахстане

    ОТГ, Азербайджан, Баку
    Фото: trend.az

    В Баку состоялось второе заседание министров сельского хозяйства Организации тюркских государств (ОТГ). В ходе мероприятия принято решение о проведении в Казахстане следующего заседания, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство АЗЕРТАДЖ.

    В мероприятии под председательством министра сельского хозяйства Азербайджана Меджнуна Мамедова и генерального секретаря организации Кубанычбека Омуралиева участвовали министры сельского хозяйства и заместители министров стран-членов организации.

    На заседании странам-членам организации были представлены предложения азербайджанской стороны по созданию единой цифровой агроинформационной платформы тюркских государств, совместному производству сельскохозяйственных и пищевых продуктов под брендом организации и достигнута договоренность о проведении работ в этом направлении. Положительно было воспринято и предложение азербайджанской стороны об определении сельскохозяйственной столицы одного из городов стран ОТГ.

    До следующего заседания министров сельского хозяйства ОТГ Губинский район Азербайджана был объявлен сельскохозяйственной столицей организации. Достигнута договоренность о проведении в Казахстане очередного заседания министров сельского хозяйства ОТГ.

    Также Премьер-министр Азербайджанской Республики Али Асадов встретился с министрами сельского хозяйства, принимающими участие в данном заседании и Тюркском форуме агробизнеса ОТГ.

    Премьер-министр подчеркнул значение проходящих в Баку второго заседания министров сельского хозяйства и второго Тюркского форума агробизнеса, выразил уверенность в том, что эти мероприятия внесут вклад в развитие сотрудничества между тюркскими государствами в области сельского хозяйства.

    По его словам, укрепление связей со странами тюркского мира является одним из основных приоритетов внешней политики Азербайджана. В результате проводимой в Азербайджане с этой целью успешной экономической политики достигнута диверсификация экономики, появились благоприятные условия для развития экономического сектора, как и всех остальных сфер. Говорилось о «зеленой» энергии, цифровизации и применении инновационных решений, направленных на обеспечение устойчивой трансформации агропродовольственной системы в Азербайджане. Широкий размах в стране получил процесс создания агропарков.

    На встрече обсуждались проекты, реализованные между государствами-членами и наблюдателями Организации тюркских государств и Азербайджаном в области сельского хозяйства, а также перспективы развития сотрудничества.

    Ранее сообщалось, что Международная организация тюркской культуры (ТЮРКСОЙ) объявила Шушу культурной столицей тюркского мира в 2023 году.

    Теги:
    АЗЕРТАДЖ Азербайджан Сельское хозяйство Сотрудничество Организация тюркских государств
    Автор
    Сафаргалиева Малика
    Сейчас читают
    01:12, 30 Сентябрь 2023
    В Жетысу установили памятник Бикен Римовой
    00:35, 30 Сентябрь 2023
    11 граждан Афганистана задержаны в Уральске
    00:12, 30 Сентябрь 2023
    Соцвыплаты и пособия: какие меры поддержки оказываются нуждающимся в Алматы
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!