Зарубежные СМИ: как Казахстан превращает географию в экономическое преимущество

От транзита к транспортной связанности

На текущий момент Казахстан уже сформировал одну из наиболее разветвленных транспортных систем в регионе. В стране функционируют пять международных железнодорожных и восемь автомобильных коридоров, соединяющих Китай, Центральную Азию, Кавказ, Россию, Европу и Ближний Восток. И все они пользуются спросом: только по итогам 2024 года объем транзитных грузоперевозок достиг 34,6 млн тонн, увеличившись на 7,1% в сравнении с 2023 годом. А с января по ноябрь этого года показатель уже составил 32,8 млн и, возможно, превзойдет результаты прошлого года. При этом есть планы для дальнейшего роста: к 2029 году этот показатель планируется довести до 67 млн тонн, а к 2035 году — до 100 млн тонн.

Средний коридор стал ключевым элементом в этой стратегии. Проходя из Китая через территорию Казахстана, далее через Каспийское море в Азербайджан и Грузию и затем в Европу, он предлагает реальную альтернативу традиционным маршрутам. В 2024 году объем перевозок по Транскаспийскому маршруту составил 4,5 млн тонн, что отражает растущий интерес со стороны грузоотправителей, стремящихся к построению устойчивых логистических цепочек.

Важно отметить, что транспорт и логистика уже сегодня входят в число наиболее динамично развивающихся отраслей экономики Казахстана. За первые десять месяцев года объем транспортных услуг вырос на 20,7%, а инвестиции в основной капитал в этом секторе — на 18,4%.

Железнодорожные грузоперевозки показывают стабильный рост: за десять месяцев 2025 года их объем составил 420,7 млн тонн, увеличившись на 7,7% год. Активно развивается и авиационный транспорт: за тот же период было перевезено более 13 млн пассажиров. Все аэропорты и авиакомпании страны перешли на использование системы e-Freight, полностью соответствующей стандартам IATA и обеспечивающей безбумажную обработку грузов.

Интенсивное развитие наблюдается и в дорожной инфраструктуре. Строительные и ремонтные работы ежегодно охватывают около 13 тысяч километров автодорог, при этом 93% республиканской сети соответствует нормативным техническим требованиям. Параллельно модернизируется пограничная инфраструктура: до конца 2027 года планируется завершить строительство и реконструкцию 37 пунктов пропуска.

Фото: Kazinform/Виктор Федюнин

Как логистика и промышленность работают в связке

При этом стратегия Казахстана в логистике выходит за рамки простого ускорения грузопотоков. В ее основе лежит и формирование трансграничных хабов, объединяющих транспорт, складскую инфраструктуру и промышленное производство. Сегодня эту экосистему формируют четыре специальные экономические зоны: «Хоргос — Восточные ворота», Международный центр приграничного сотрудничества «Хоргос», Морпорт Актау и TURAN, а также две крупные индустриальные зоны.

Ключевую роль на восточном направлении играет Хоргосский узел на границе с Китаем. Территория СЭЗ «Хоргос — Восточные ворота» была расширена на 840 гектаров для размещения крупных проектов, включая грузовой аэропорт SkyHansa. В МЦПС «Хоргос» проводится модернизация с планами расширения территории, открытия дополнительного пункта пропуска и перехода на круглосуточный режим работы. Уже обновлен перечень приоритетных видов деятельности с акцентом на проекты с высокой добавленной стоимостью.

На западном направлении СЭЗ «Морпорт Актау» усиливает роль Казахстана как ключевого каспийского узла. Срок ее функционирования продлен до 2053 года, а в состав зоны включаются новые участки в Актау и Жанаозене для размещения перерабатывающих производств, аэропортов и морских терминалов. Дополнительно планируется расширение еще на 382 гектара с участием компании Ersai Caspian Contractor для развития морской инфраструктуры.

Активное развитие наблюдается и на южных и северных рубежах страны. На границе с Узбекистаном в рамках СЭЗ «TURAN» создаются новые производственные и складские объекты, одновременно продолжается работа по формированию «зеркальных условий» с Кыргызстаном через индустриальную зону «Алатау». На российском направлении индустриальная зона «Евразия» площадью 281 гектар уже привлекает проекты в сфере обрабатывающей промышленности.

Все трансграничные хабы обеспечены специализированной транспортной инфраструктурой. Одним из ключевых проектов является строительство железнодорожной линии «Дарбаза — Мактаарал», завершение которого планируется в 2026 году. Линия соединит южные регионы страны с магистральной железнодорожной сетью и обеспечит пропускную способность до 20 млн тонн грузов в год.

На востоке продолжается модернизация железнодорожного участка «Алтынколь — Жетыген», что позволит увеличить его пропускную способность до 25 млн тонн. Полное завершение работ ожидается также в 2026 году. Одновременно идет реконструкция подъездных автодорог к пунктам пропуска «Нур жолы», «Атамекен» и «Карасу», планируется строительство новых мостов и обходных маршрутов для устранения «узких мест».

Значительные инвестиции направляются и в портовую инфраструктуру Каспийского моря. В Актау завершена первая очередь контейнерного хаба, реализуемого совместно с китайской компанией Lianyungang, с перспективной мощностью до 200 тысяч TEU в год. Параллельно идут дноуглубительные работы и модернизация причалов. В порту Курык продолжается строительство многофункционального терминала «Саржа», а к 2027 году Казахстан планирует приобрести два контейнерных судна в Азербайджане для наращивания каспийских перевозок. В совокупности эти проекты позволят увеличить пропускную способность портов Актау и Курык до 30 млн тонн в год.

Фото: Агибай Аяпбергенов / Kazinform

Как формируется стратегическое видение

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обозначил перед госаппаратом четкую цель: превратить страну в главный транспортный хаб в Центральной Азии. В условиях усиливающейся конкуренции за транзитные маршруты и инвестиции республике ускоряет развитие наземной инфраструктуры, промышленной кооперации и торговых сетей.

При этом акцент делается не только на логистике и перевалке грузов, но и на организации реальных производств, создании рабочих мест и развитии экспорта с высокой добавленной стоимостью. Предсказуемость, скорость и снижение административных барьеров становятся ключевыми преимуществами для транспортных компаний. А постоянный диалог с инвесторами, операторами и производителями становится успешной практикой, позволяя выстраивать проекты на взаимовыгодной основе.

По мере адаптации мировой торговли к новым реалиям стратегия Казахстана по развитию Среднего коридора становится успешным примером того, как страна получает выгоды от инвестиций. Страна превращает свое географическое положение в конкурентное преимущество и укрепляет статус устойчивого и предсказуемого транспортного моста между Европой и Азией.

