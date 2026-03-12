Зарплаты водителей автобусов в Атырау — в центре спора акимата и автопарка

По словам водителей, руководство предупредило их о снижении зарплаты с апреля. Ранее компания выплачивала 3500 тенге за один час работы, теперь эта сумма должна быть снижена до 2480 тенге.

— Мы работаем по 15 часов в день. Нам собираются урезать 15 тысяч тенге. Мы не просим повысить зарплату, мы просто хотим, чтобы она осталась прежней. В апреле, если подпишем специальное уведомление, наш доход сильно уменьшится. А если мы не согласимся, придётся прекращать работу, — сказал водитель автобуса Берик Ержанов.

Водители подчеркивают, что они не требуют повышения зарплаты, а лишь просят оставить её на прежнем уровне.

— Летом 2024 года нам повысили зарплату. Мы довольны этой суммой. В Атырау работают 7 автопарков, и водители пяти из них получают минимальные зарплаты. Похоже, хотят приравнять нашу зарплату к их уровню. Но мы против этого, — отметил водитель автобуса Мендигерей Аманов.

По словам заместителя акима Атырау Меиржана Мукасова, в соответствии с соглашениями с автопарками, зарплата водителей утверждается через специальный протокол комиссии и зависит от бюджетного финансирования. По его данным, комиссия рассчитывает зарплату водителей примерно на уровне 500 тысяч тенге. Однако руководство автопарка с сентября 2024 года самостоятельно приняло решение о выплате зарплаты выше этой суммы. Позже компания столкнулась с трудностями в оплате и обратилась в акимат.

— В 2025 году наши коллеги подготовили соответствующий протокол и увеличили сумму с 500 тысяч до 531 тысячи тенге. Водители этого почти не заметили, потому что они получают эту зарплату с сентября 2024 года. Теперь же автопарк заявляет, что не может продолжать платить по собственному решению. Мы сейчас изучаем этот вопрос, — пояснил заместитель акима Меиржан Мукасов.

Однако представители автопарка не согласны с позицией акимата. По словам юриста ТОО Atyrau-Avtopark Арсена Канатова, комиссия не полностью учла правила субсидирования. В этом году акимат предложил утвердить зарплату водителей на уровне 531 тысячи тенге, но по данным компании, исходя из статистики, на этот период зарплата должна составлять 715 тысяч тенге.

Предприятие пассажирских перевозок, опираясь на статистические данные, не согласилось с решением комиссии и несколько раз обращалось в суд. По судебным решениям разницу между суммами возмещали компании. В декабре прошлого года суд обязал акимат выплатить транспортной компании 241 млн тенге, однако представитель автопарка заявил, что эти деньги ещё не выплачены. Сейчас компания, из-за усложнившегося финансового положения, не может платить водителям прежнюю высокую зарплату, поэтому решила платить согласно протоколу комиссии городского акимата.

— Чтобы не судиться постоянно, мы снизили зарплату до 531 тысячи тенге. Однако, по данным статистического департамента, на текущий период должно выплачиваться 715 тысяч тенге. Мы запрашивали ответы и у Министерства транспорта, и у Бюро статистики. Тарифная комиссия не принимает наши документы и решила, что зарплата должна составлять 531 тысячу тенге, — отметил юрист ТОО Atyrau-Avtopark Арсен Канатов.

Руководство автопарка заявило, что обратилось в суд для решения вопроса тарифов.

