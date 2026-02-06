Около 11 млрд тенге требуется на субсидидирование общественного транспорта в Атырау

По предварительным расчетам, выделенных средств хватит ориентировочно на 3 месяца. Оставшаяся сумма будет рассматриваться поэтапно в последующий период.

Об этом сообщил заместитель руководителя отдела пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Атырау Алмас Сарсенов.

Как отмечают специалисты, на рост объема субсидий влияют несколько факторов. В их числе — повышение цен на горюче-смазочные материалы, удорожание запасных частей для автобусов, увеличение пассажиропотока, а также рост заработной платы водителей.

— В настоящее время на территории города действует 38 маршрутов, из которых по 36 маршрутам предоставляются субсидии. Размер субсидирования зависит от ряда показателей, включая пассажиропоток, протяженность маршрута и количество задействованных автобусов. Существует специально утвержденный порядок и система расчетов, в соответствии с которыми осуществляется финансирование, — сообщил заместитель руководителя отдела пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Атырау Алмас Сарсенов.

В соответствии с существующим спросом в середине 2025 года в черте города были открыты 6 новых маршрутов. В текущем году планируется запуск еще 4 новых маршрутов. В дальнейшем, в случае необоснованного сокращения количества автобусов, ежедневно выходящих на линию, что может негативно сказаться на качестве пассажирских перевозок, в отношении перевозящих компаний чиновники будут применять штрафные санкции.

— При выявлении фактов неполного выпуска автобусов на маршруты в соответствии с утвержденным графиком предусмотрены штрафные меры. В настоящее время в договоры, заключенные с перевозящими организациями, вносятся соответствующие изменения, — отметил Алмас Сарсенов.

Следует отметить, что в прошлом году на субсидирование общественного транспорта было направлено 9 млрд 340 млн тенге. Эти средства были использованы для финансирования работы автобусов, курсирующих по 36 маршрутам. В настоящее время более 300 автобусов, принадлежащих 7 компаниям-перевозчикам, осуществляют пассажирские перевозки по 38 маршрутам.

