    02:25, 04 Февраль 2026 | GMT +5

    Перечень льготников на бесплатный проезд расширили в Кокшетау

    С 3 февраля 2026 года бесплатно ездить в общественном транспорте города Кокшетау смогут также лица с инвалидностью II и III группы, передает корреспондент агентства Kazinform.

    автобус
    Фото: акимат Алматы

    Как сообщили в акимате областного центра, в соответствии с постановлением акимата города Кокшетау и решением кокшетауского городского маслихата Акмолинской области «Об установлении льготы по оплате проезда отдельным категориям граждан города Кокшетау на общественном транспорте (кроме такси)», льготный проезд в общественном транспорте предоставляется 16 категориям граждан. Среди них — участники и инвалиды ВОВ, жители блокадного Ленинграда, узники фашистских лагерей, дети школьного возраста из многодетных малообеспеченных семей, дети-инвалиды до шестнадцати лет, почетные граждане города Кокшетау, участники и инвалиды боевых действий в Афганистане и т. д.

    — По предложениям жителей города и общественных объединений перечень льготных категорий расширен путём включения лиц с инвалидностью II и III групп, которым предоставляется бесплатный проезд в общественном транспорте независимо от категории заболевания, — отметили в акимате.

    Льготный проезд будет предоставляться всем кокшетауцам с инвалидностью II и III групп с 3 февраля 2026 года.

    В акимате разъяснили также порядок получения льготной транспортной карты. Для этого необходимо обратиться в отдел занятости и социальных программ города Кокшетау для получения справки по инвалидности, подтверждающей право на льготу. Далее полученную справку предоставляют оператору системы электронного билетирования — ТОО «KoksheBusTolem», где производится фотографирование и оформление льготной транспортной карты.

    Ранее сообщалось, что пенсионеры будут бесплатно ездить на автобусах в Кокшетау. Бесплатным проезд для пенсионеров Кокшетау стал с 1 января 2025 года. Чиновники также разъясняли, как пенсионерам правильно оформить документы для этого.

    Льготы Транспорт Автобус Лица с инвалидностью Кокшетау
