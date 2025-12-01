Зарплаты повысят инспекторам по делам несовершеннолетних в Жамбылской области

По его словам, решение принято в контексте работы с вопросами профилактики суицидов в регионе.

— У нас в Байзакском районе в одном населенном пункте четыре суицида было. Мы разбирались, причинно-следственных связей между ними нет. Это каждый отдельный случай. Мы сейчас системные меры принимаем не только по Байзакскому, по всем районам, — сказал аким.

Фото: Виктор Федюнин/Kazinform

По его словам, были проведены анонимные опросы с участием 60 тысяч человек. Отдельно мальчиков и девочек опрашивали, сталкиваются ли дети с вымогательством или угрозами.

По итогам опросов, отметил Карашукеев, удалось выявить группу риска, информация о которой передана соответствующим органам. С подростками этой группы будет проводиться адресная профилактическая работа.

— По результатам анкетирования мы приняли решение по инспекторам по делам несовершеннолетних — их зарплату поднимаем, — подчеркнул он.

Аким также сообщил, что в регионе усиливают материально-техническую базу служб, работающих с детьми.

— Мы одни из первых, кто создал управление по защите прав несовершеннолетних, — отметил Карашукеев.

Он призвал чиновников и представителей школ не скрывать проблемные случаи и своевременно сообщать о них.

Ранее сообщалось, что в Жамбылской области снова зафиксировали случай подросткового суицида.