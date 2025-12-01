Зарплаты повысят инспекторам по делам несовершеннолетних в Жамбылской области
Аким Жамбылской области Ербол Карашукеев сообщил о повышении зарплат инспекторам по делам несовершеннолетних, передает корреспондент агентства Kazinform.
По его словам, решение принято в контексте работы с вопросами профилактики суицидов в регионе.
— У нас в Байзакском районе в одном населенном пункте четыре суицида было. Мы разбирались, причинно-следственных связей между ними нет. Это каждый отдельный случай. Мы сейчас системные меры принимаем не только по Байзакскому, по всем районам, — сказал аким.
По его словам, были проведены анонимные опросы с участием 60 тысяч человек. Отдельно мальчиков и девочек опрашивали, сталкиваются ли дети с вымогательством или угрозами.
По итогам опросов, отметил Карашукеев, удалось выявить группу риска, информация о которой передана соответствующим органам. С подростками этой группы будет проводиться адресная профилактическая работа.
— По результатам анкетирования мы приняли решение по инспекторам по делам несовершеннолетних — их зарплату поднимаем, — подчеркнул он.
Аким также сообщил, что в регионе усиливают материально-техническую базу служб, работающих с детьми.
— Мы одни из первых, кто создал управление по защите прав несовершеннолетних, — отметил Карашукеев.
Он призвал чиновников и представителей школ не скрывать проблемные случаи и своевременно сообщать о них.
Ранее сообщалось, что в Жамбылской области снова зафиксировали случай подросткового суицида.