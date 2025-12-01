РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    16:07, 01 Декабрь 2025 | GMT +5

    Зарплаты повысят инспекторам по делам несовершеннолетних в Жамбылской области

    Аким Жамбылской области Ербол Карашукеев сообщил о повышении зарплат инспекторам по делам несовершеннолетних, передает корреспондент агентства Kazinform.

    зарплата
    Фото: unsplash

    По его словам, решение принято в контексте работы с вопросами профилактики суицидов в регионе.

    — У нас в Байзакском районе в одном населенном пункте четыре суицида было. Мы разбирались, причинно-следственных связей между ними нет. Это каждый отдельный случай. Мы сейчас системные меры принимаем не только по Байзакскому, по всем районам, — сказал аким.

    Ербол Карашукеев
    Фото: Виктор Федюнин/Kazinform

    По его словам, были проведены анонимные опросы с участием 60 тысяч человек. Отдельно мальчиков и девочек опрашивали, сталкиваются ли дети с вымогательством или угрозами.

    По итогам опросов, отметил Карашукеев, удалось выявить группу риска, информация о которой передана соответствующим органам. С подростками этой группы будет проводиться адресная профилактическая работа.

    — По результатам анкетирования мы приняли решение по инспекторам по делам несовершеннолетних — их зарплату поднимаем, — подчеркнул он.

    Аким также сообщил, что в регионе усиливают материально-техническую базу служб, работающих с детьми.

    — Мы одни из первых, кто создал управление по защите прав несовершеннолетних, — отметил Карашукеев.

    Он призвал чиновников и представителей школ не скрывать проблемные случаи и своевременно сообщать о них.

    Ранее сообщалось, что в Жамбылской области снова зафиксировали случай подросткового суицида. 

    Теги:
    Ербол Карашукеев Регионы Жамбылская область Суицид
    Дамира Кеңесбай
    Дамира Кеңесбай
    Автор
    Сейчас читают