Зарплаты домохозяйкам: Индия запустила уникальный эксперимент

В одной из деревень центрального индийского штата Мадхья-Прадеш домохозяйка Премила Бхалави каждый месяц получает небольшую, но стабильную сумму денег. У нее нет официальной работы, скорее, это необычное пособие от государства.

По словам самой женщины, 1,5 тысячи рупий (около 16 долларов) хватает на покупку лекарств, овощей и оплату школьных сборов сына. Но для нее выплаты важны не только материально: предсказуемый доход, ощущение контроля над собственной жизнью и чувство самостоятельности — все это сильно меняет ее повседневность.

Подобные пособия получают все больше женщин. Уже 118 миллионов женщин в 12 индийских штатах получают такие выплаты. Таким образом, Индия проводит один из крупнейших социальных экспериментов в мире.

Долгое время государство предоставляло субсидии на зерно, топливо и сельхозпродукцию. Теперь же оно делает шаг дальше: женщинам определенного возраста платят просто за ведение домашнего хозяйства, за основной труд по уходу за семьей и участие в жизни общества. Критерии отбора включают возраст, уровень дохода, а также исключения для семей с госслужащими, налогоплательщиками, владельцами автомобилей и крупной земли.

— Подобные выплаты означают значительное расширение системы социальной поддержки женщин в индийских штатах, — отмечает профессор права и социальной справедливости Лондонского королевского колледжа Прабха Котисваран.

Отмечается, что суммы варьируются от 1 до 2,5 тысяч рупий в месяц (примерно 12–30 долларов), что составляет около 5–12% дохода домохозяйства. Но главное — выплаты регулярные. Более того, благодаря тому, что у 300 млн женщин есть банковские счета, перечисление средств стало быстрым и удобным.

