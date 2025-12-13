Более 1 млн женщин руководят малым и средним бизнесом в Казахстане

По состоянию на декабрь 2025 года в Казахстане зарегистрировано более 1 млн женщин — руководителей малого и среднего бизнеса, что составляет 48,1% от общего числа МСБ. Женщины активно развивают торговлю, услуги, бьюти-индустрию, общественное питание, образовательные проекты, экологичные и социальные инициативы, создавая технологичные и устойчивые предприятия и укрепляя экономику регионов.

Министерство национальной экономики при поддержке государства организовало работу 20 Центров обслуживания предпринимателей и 188 региональных центров в малых городах и селах, предоставляющих бесплатные услуги как начинающим, так и действующим предпринимателям.

Для поддержки женского бизнеса действуют четыре ключевых инструмента:

Информационно-консультационная помощь — регистрация бизнеса, оформление документов, участие в тендерах. С начала года предоставлено 60 245 услуг для 16 326 женщин.

Сервисная поддержка действующего бизнеса — бухгалтерия, налоги, отчётность, «1С», разработка бизнес-планов. Услуги получили 6 410 женщин в 7 106 случаях.

Деловые связи — стажировки и установление контактов с зарубежными партнёрами. Программу прошли 37 предпринимателей, из них 10 женщин.

Проект «Одно село — один продукт» — поддержка местных производителей, 90% участников — женщины. Консультации получили 742 женщины, 38 стали финалистками; проект предоставляет грант до 5 млн тенге, обучение и помощь в продвижении продукции.

Отдельная программа «Женщины в бизнесе» совместно с ЕБРР с 2015 года реализовала 537 консалтинговых и коучинговых проектов, обучила более 6,3 тыс. женщин и выделила 102,2 млрд тенге на кредитование женского МСБ.

Государственные меры субсидирования и гарантирования обеспечивают равный доступ к финансам:

Субсидирование части ставки по кредитам — 13,2%, для социальных предпринимателей — 12,2%, кредиты до 200 млн тенге сроком до 3 лет. Всего поддержано 2 280 проектов на 316,9 млрд тенге, из них 924 (41%) — женские, на сумму 96,4 млрд тенге.

Гарантии для бизнеса с недостаточным залогом — поддержано 736 проектов на 60,5 млрд тенге, выдано гарантий на 25,1 млрд тенге; среди них 338 проектов женщин на 25,3 млрд тенге при гарантиях 9,9 млрд тенге.

Гарантийный фонд 1 — кредиты до 7 млрд тенге, гарантия до 85% (не более 3,5 млрд тенге). Поддержано 2 217 проектов на 393 млрд тенге, выдано гарантий на 218,4 млрд тенге; из них 311 проектов (46%) реализованы женщинами: кредиты на 103,4 млрд тенге при гарантиях 52,3 млрд тенге.

Эти меры создают условия для устойчивого роста женского предпринимательства и стимулируют активное участие женщин в экономике страны.