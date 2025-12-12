РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
    14:37, 12 Декабрь 2025

    Зарплата сельских ветеринаров в Казахстане превысит 400 тысяч тенге — МСХ

    В Казахстане с 2027 года планируют повысить заработную плату сельским ветеринарам, сообщил вице-министр сельского хозяйства Амангалий Бердалин на брифинге в Сенате, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Фото: БНС АСПИР

    Как отметил Бердалин, в соответствии с поручением Главы государства для повышения заработной платы ветеринарных специалистов Республиканской бюджетной комиссией поддержано финансирование в размере 22 млрд тенге.

    — В этом году мы должны внести в Мажилис Парламента законопроект, касающийся ветеринарии. В нем будут предусмотрены соответствующие изменения. В целом мы получили поддержку из Республиканского бюджета на сумму 22 млрд тенге. Поэтому планируем начать выплаты с 2027 года, — сказал вице-министр.

    Он также подтвердил, что с января 2027 года специалисты ветеринарии, работающие в сельской местности, будут получать зарплату свыше 400 тысяч тенге.

    Ранее сообщалось, что в Казахстане планируют ужесточить наказание за нарушения в сфере ветеринарного контроля.

