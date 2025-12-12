Зарплата сельских ветеринаров в Казахстане превысит 400 тысяч тенге — МСХ

Как отметил Бердалин, в соответствии с поручением Главы государства для повышения заработной платы ветеринарных специалистов Республиканской бюджетной комиссией поддержано финансирование в размере 22 млрд тенге.

— В этом году мы должны внести в Мажилис Парламента законопроект, касающийся ветеринарии. В нем будут предусмотрены соответствующие изменения. В целом мы получили поддержку из Республиканского бюджета на сумму 22 млрд тенге. Поэтому планируем начать выплаты с 2027 года, — сказал вице-министр.

Он также подтвердил, что с января 2027 года специалисты ветеринарии, работающие в сельской местности, будут получать зарплату свыше 400 тысяч тенге.

Ранее сообщалось, что в Казахстане планируют ужесточить наказание за нарушения в сфере ветеринарного контроля.