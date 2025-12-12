Уголовную ответственность хотят ввести в Казахстане за подделку ветеринарных документов

По его словам, соответствующие поправки в закон «О ветеринарии» будут обсуждаться в Парламенте уже в следующем году.

— Мы ужесточаем штрафные санкции. Хотим внести вплоть до уголовной ответственности. Согласно действующего закона, запрещается в продажу мясо, которое не прошло ветеринарно-санитарную экспертизу. Но люди не боятся этих трех МРП штрафа, который может государство им предъявить. Больше никаких требований нет, штрафные санкции не мешают это делать. Значит надо ужесточать. Потому что это связано с пищевой безопасностью наших граждан, — отметил Бердалин.

Фото: Правительство РК

Он также рассказал о недавнем случае на рынке «Алем» в Алматы, где инспекторы совместно с полицией задержали гражданина, который самостоятельно ставил на туши поддельные ветеринарные печати.

Ранее схему с поддельными справками на транспортировку скота раскрыли в Костанайской области.