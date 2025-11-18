Схему с поддельными справками на транспортировку скота раскрыли в Костанайской области

Прокуратурой Костанайской области утвержден обвинительный акт по уголовному делу по факту подделки ветеринарных справок и дальнейшего их сбыта.

— Расследованием установлено, что в период с декабря 2024 года по август 2025 года супруги, проживающие на территории Аулиекольского района, у себя дома, используя цветной принтер, подделывали ветеринарные справки формы-1 (представляющей право на транспортировку скота и мясной продукции), которые в последующем продавали за денежное вознаграждение, — сообщили в ведомстве.

Их деяния квалифицированы по статье 385 части 2 Уголовного кодекса Республики Казахстан, а именно подделка и сбыт официального документа, совершенное неоднократно, группой лиц по предварительному сговору.

Санкция статьи предусматривает наказание до четырех лет лишения свободы.

Уголовное дело направлено в Аулиекольский районный суд.

