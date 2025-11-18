Схему с поддельными справками на транспортировку скота раскрыли в Костанайской области
Супруги, проживающие на территории Аулиекольского района, подделывали ветеринарные справки на цветном принтере, передает агентство Kazinform со ссылкой на прокуратуру Костанайской области.
Прокуратурой Костанайской области утвержден обвинительный акт по уголовному делу по факту подделки ветеринарных справок и дальнейшего их сбыта.
— Расследованием установлено, что в период с декабря 2024 года по август 2025 года супруги, проживающие на территории Аулиекольского района, у себя дома, используя цветной принтер, подделывали ветеринарные справки формы-1 (представляющей право на транспортировку скота и мясной продукции), которые в последующем продавали за денежное вознаграждение, — сообщили в ведомстве.
Их деяния квалифицированы по статье 385 части 2 Уголовного кодекса Республики Казахстан, а именно подделка и сбыт официального документа, совершенное неоднократно, группой лиц по предварительному сговору.
Санкция статьи предусматривает наказание до четырех лет лишения свободы.
Уголовное дело направлено в Аулиекольский районный суд.
Ранее сообщалось, что мошенницу из Астаны, которая продавала несуществующие авто из Южной Кореи, приговорили к 6 годам 8 месяцам лишения свободы.