Зарплата работников сферы культуры вырастет на треть в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Маслихатом Алматы принято решение об увеличении с августа на 30% заработной платы сотрудников организаций и предприятий управления культуры города: зоопарка, цирка, театра кукол, театра традиционного искусства «Алатау», госархива, библиотеки, объединения музеев, «Алматы әуендері», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Средний уровень оклада работников сферы культуры составляет 138 тысяч тенге. Как отмечают в управлении культуры Алматы, в связи с неконкурентной заработной платой присутствует отток молодых специалистов и это затрудняет воспитание молодых квалифицированных кадров. Поэтому вопрос установления надбавок к должностным окладам работников организаций, предприятий управления культуры города был вынесен на рассмотрение маслихата Алматы.

Руководитель управления финансов Алматы Канат Сухамбеков отметил, что на сферы культуры и спорта в этом году предусмотрено 6,7 миллиарда тенге. Из них 349,7 миллиона тенге будут направлены на повышение зарплаты до 30% порядка двух тысяч работников восьми подведомственных организаций библиотечной системы, театрального и музыкального искусства.

Также в целях реализации одного из направлений программы развития по расширению библиотечных пространств в развивающихся районах запланирован выкуп помещений на сумму 861,3 миллиона тенге под открытие пяти филиалов библиотек.

Кроме того, продолжается работа по цифровизации библиотечной системы на общую сумму 599,6 миллиона тенге. Это позволит автоматизировать процесс получения книг, улучшит сервис и качество обслуживания читателей.

Поручение повысить заработную плату работникам культуры дал Глава государства Касым-Жомарт Токаев в своем Послании народу Казахстана «Конструктивный общественный диалог – основа стабильности и процветания Казахстана».

Ранее министр культуры и спорта Асхат Оралов сообщил, что на сегодня министерством проводится работа по повышению статуса работников культуры и искусства, а также увеличению их заработной платы.

В Министерстве культуры и спорта ранее сообщили, что в 2022 году заработная плата работников культуры и архивного дела увеличилась на 23%, а с начала этого года заработная плата работников отрасли выросла еще на 22%. Кроме того, в ближайшие два года зарплата работников культуры и архивного дела вырастет на 55%.

В этом году Министерство культуры и спорта планирует увеличить заработную плату концертмейстерам творческих вузов, сотрудникам государственных организаций культуры, играющим на духовых инструментах, и артистам танцевальных ансамблей. Также почти вдвое выросла зарплата работников организаций культуры со статусом «национальный». На сегодня в стране есть пять таких организаций.