Зарплата от полумиллиона и «комфорт»: почему карагандинская молодежь не спешит на работу

На рынке труда Карагандинской области формируется заметный разрыв ожиданий. Выпускники вузов и колледжей все чаще заявляют о необходимости зарплаты не ниже 500 тысяч тенге и комфортных условий труда, тогда как большинство работодателей предлагают в среднем 200–250 тысяч. Такие предложения молодежь нередко считает бесперспективными.

Тяжелый труд и низкий заработок: с чем несогласна молодежь при выборе работы

Студент третьего курса Ислам Оспанов уже сейчас пытается зарабатывать самостоятельно. По вечерам он работает таксистом, а по выходным помогает в магазине родственницы.

— Я год назад закончил колледж и продолжил обучение в вузе. Если посчитать, то в месяц зарабатываю примерно 200–250 тысяч тенге. Но половина уходит на бензин и еду. Для студента это нормально — чтобы не просить у родителей на одежду и карманные расходы. Но когда я закончу университет, понимаю, что придется работать на двух, а то и трех работах, если захочу семью и жилье, — говорит он.

По его словам, собрать первоначальный взнос на ипотеку при зарплате в 200 тысяч практически невозможно.

— Поэтому я хочу работу с зарплатой в 500 тысяч и выше. Работодатели смеются: говорят, что у меня нет опыта. Но как иначе? Я не хочу копить 10 лет на первоначальный взнос, а потом еще 20 лет платить ипотеку, — делится Ислам.

Сергей Руденко окончил университет по специальности «логистика». Вернулся в родной город из столицы, однако по профессии так и не устроился.

— На ярмарках вакансий был несколько раз. Рабочих мест много, но условия и зарплата меня не устраивают. 200 тысяч — это очень мало. Снять квартиру стоит примерно 150–200 тысяч. На что потом жить? — сетует молодой человек.

В итоге Сергей решил искать альтернативные пути заработка.

— Я прошел краткосрочные курсы по искусственному интеллекту и зарабатываю примерно 300 тысяч тенге. Плюс подрабатываю в мастерской у дяди. В итоге выходит около 500 тысяч в месяц. Открыл депозит и мечтаю о своей квартире.

Алинур Алмас после окончания университета два года пытался устроиться по специальности. Однако безуспешно.

— На сайтах вакансий в основном попадались зарубежные компании. Я два раза проходил у них стажировки по две недели, но в итоге меня не взяли. Думаю, так они просто используют бесплатную рабочую силу, — делится Алинур.

По его словам, на ярмарках вакансий предложения также не устроили.

— Зарплаты маленькие, условия тяжелые, график неудобный. Я отучился на мобилографа и сейчас снимаю рекламные ролики для бутиков. Работаю 3–4 часа в день и зарабатываю неплохо, — говорит он.

При этом молодой человек признает, что и эта ниша постепенно меняется из-за развития технологий.

— С появлением ИИ-визуализации эта работа тоже может «просесть». Поэтому думаю осваивать искусственный интеллект, — говорит Алинур.

Особенно показательным, по его мнению, выглядит опыт зарубежных студентов.

— У меня друг учится в Германии. Там студентам разрешено работать максимум 20 часов в неделю, и даже этого хватает на аренду, еду и проезд. А у нас можно работать целый день — и все равно денег не хватает, — говорит молодой человек.

Впрочем, не все выпускники настроены столь критично. Аслан Арман нашел работу через ярмарку вакансий в своем вузе и устроился на предприятие по производству металлоизделий.

— Работаю не совсем по профилю образования, но в целом доволен. Пока живу с родителями, коплю на свадьбу и жилье, — поделился Аслан.

Рабочие руки нужны, но желающих немного

По данным КГУ «Центр трудовой мобильности по Карагандинской области», с начала года за содействием в трудоустройстве обратились 4 434 молодых человека.

Всего в 2025 году в регионе насчитывалось 14 526 выпускников. Для них действуют различные программы поддержки занятости:

по направлению «Молодежная практика» трудоустроено 839 человек;

по программе «Первое рабочее место» — 469;

по проекту «Контракт поколений» — 23;

во время летних каникул временную работу получили 1 350 студентов и школьников.

Также в регионе регулярно проводят ярмарки вакансий. Только в 2025 году их было 145, в них участвовали 1 560 работодателей, предложивших более 24,5 тысячи вакансий. Однако на практике работодатели и молодые специалисты часто не сходятся в ожиданиях.

— В настоящее время работодатели предлагают молодым специалистам заработную плату в среднем 200–250 тысяч тенге, а по техническим и рабочим специальностям — до 300 тысяч и выше, в зависимости от квалификации и опыта работы, — сообщили в Центре трудовой мобильности.

При этом наиболее востребованными на рынке труда остаются далеко не «офисные» профессии. Работодатели ищут учителей, врачей, электриков, сварщиков, строителей, машинистов и инженеров. Но именно эти вакансии чаще всего остаются без большого потока желающих.

В итоге складывается парадоксальная ситуация: предприятия испытывают нехватку кадров, а часть молодых специалистов предпочитает подработки, фриланс или освоение новых цифровых профессий, рассчитывая на более высокий доход и гибкий график. И пока работодатели предлагают 200 тысяч, а молодежь рассчитывает на полмиллиона, разрыв ожиданий на рынке труда продолжает только расти.

Ранее агентство Kazinform публиковало статью о том, как в Казахстане регулируется трудоустройство несовершеннолетних.