Как в Казахстане регулируется трудоустройство несовершеннолетних

Закон и возраст: когда можно начать работать

По действующему законодательству, главная дверь в мир официальной работы открывается с 16 лет. Однако есть исключения. Закон гласит, что в отдельных случаях трудовые отношения допускаются и с пятнадцатилетними гражданами – если они уже получили основное или общее среднее образование. Более того, даже четырнадцатилетним школьникам разрешается устраиваться на работу, но лишь на условиях неполного дня и с разрешения родителей и опекунов. Речь идет исключительно о легких видах занятости, которые не наносят вреда здоровью и не мешают учебному процессу.

– Для работников в возрасте от четырнадцати до шестнадцати лет – не более 24 часов в неделю; для работников от шестнадцати до восемнадцати лет – не более 36 часов. Гражданам, не достигшим восемнадцати лет, запрещается трудоустройство на тяжёлые, вредные и опасные работы, – сообщили в Министерстве труда и социальной защиты в ответ на запрос агентства Kazinform.

В желании работать и помочь семье нет ничего плохого. Но у экспертов и правозащитников возникает вопрос: где проходит тонкая грань между добровольным желанием подростка работать и фактической эксплуатацией детского труда? Ведь контроль за соблюдением этих норм на местах зачастую остается формальностью.

Фото: ДП Костанайской области

По официальным данным, контроль за соблюдением возрастных норм возложен на государственные инспекции труда, прокуратуру, а также специальные мобильные группы, в которые входят представители полиции и органов образования. В министерстве утверждают, что создана «достаточная правовая база» для недопущения детского труда и выстроены механизмы, позволяющие отслеживать нарушения.

Однако на практике эффективность этих мер вызывает вопросы. Мобильные группы зачастую работают точечно и по заранее известным адресам, инспекции – перегружены проверками, а у прокуратуры есть куда более широкий круг задач. В результате подростки продолжают попадать в серую зону занятости, где формально закон соблюдается, но фактически – контроль носит фрагментарный характер.

Подработка без гарантий

Если раньше подростков чаще можно было встретить на сезонных сельхозработах или в торговле, то сегодня акценты сместились. В современных условиях внимание несовершеннолетних все больше привлекают цифровые платформы и курьерские сервисы. Для многих это выглядит как «легкая подработка» с гибким графиком и быстрыми выплатами. Но за привлекательной оболочкой скрываются риски: отсутствие официального оформления, переработки, а порой и физическая нагрузка, не соответствующая возрасту.

Фото: Александр Павский / Kazinform

Курьер с рюкзаком или подросток, подрабатывающий на онлайн-маркетплейсе, уже стали привычной частью городского пейзажа. Но насколько прозрачны их отношения с работодателем? И кто несет ответственность, если школьник оказывается вовлечён в такую форму занятости вне правового поля?

– Зарегистрироваться в нашем приложении для исполнителей могут только лица, достигшие 18 лет, с обязательной проверкой документов и после удостоверения личности. Такая проверка проводится регулярно и после регистрации, – сообщили в пресс-службе компании Yandex Go.

Однако распространенный «серый» сценарий выглядит так: аккаунт на платформе регистрирует совершеннолетний – чаще всего старший родственник – на свои документы, проходит верификацию, привязывает банковскую карту, а затем передаёт логин и пароль подростку. Формально все рейсы, штрафы и выплаты идут на имя взрослого, фактическую работу выполняет несовершеннолетний.

Почему так происходит? Возрастные ограничения и требования KYC платформ, отсутствие у школьника необходимых документов или статуса самозанятого/ИП, а главное – соблазн «быстрых денег». Для семьи это выглядит как безобидная подработка; для платформы – как активный аккаунт без нарушений в отчётности.

Но именно здесь и скрывается главный риск – размывание ответственности. Если несовершеннолетний попадает в ДТП на доставке или повреждает товар, счета и претензии юридически адресуются владельцу аккаунта. Страховые программы платформ (если они есть) нередко оказываются неприменимы, потому что услуги фактически оказывало «иное лицо». К этому добавляются налоговые вопросы: доход идёт на карту взрослого, а реальный исполнитель остается вне правового поля.

Есть и операционные риски: переработки и ночные смены, которые запрещены для подростков; высокая физическая нагрузка; давление алгоритмов – рейтинги, «штрафы» за отмены, блокировки – всё это стимулирует брать больше заказов в ущерб учёбе и здоровью.

Контроль этой схемы затруднён по природе: проверки личности у платформ эпизодические, селфи-верификации и «чек-ин по геолокации» обходятся, а мобильные группы и инспекции видят перед собой формально «чистый» аккаунт взрослого. На бумаге – всё законно; в реальности – подросток с тяжёлым рюкзаком, который юридически как бы «невидим».

Дополнительную проблему создаёт и отсутствие статистики. Ни Министерство внутренних дел, ни Министерство здравоохранения не ведут отдельного учета случаев, когда школьники получают травмы именно во время работы курьерами или при доставке товаров. Причина в том, что при обращении за медицинской помощью подростки и их семьи далеко не всегда уточняют обстоятельства получения травмы. В результате масштабы явления остаются «за кадром», и государство не имеет полной картины рисков.

Где чаще всего выявляют факты детского труда

Министерство труда заявляет, что держит на контроле использование детского труда в частных организациях. Законодательство запрещает вовлечение несовершеннолетних в так называемые «наихудшие формы труда» – от участия в вооруженных конфликтах и торговли людьми до проституции, азартных игр и любой деятельности, опасной для здоровья или нравственности. Дополнительно установлены возрастные рамки, с которых допускается заключение трудового договора, и чёткий список работ, закрытых для подростков до 18 лет. В этот перечень попадает и сельское хозяйство – традиционно одна из сфер, где чаще всего используется труд несовершеннолетних.

– Наряду с сельскохозяйственным производством, труд не достигших восемнадцатилетнего возраста граждан зачастую используется в сфере торговли, услуг по проживанию и питанию, – сообщили в Министерстве труда.

Именно в этой зоне между жёсткой буквой закона и мягкой повседневной практикой и возникает главный вопрос: действительно ли создана «достаточная правовая база», или же пока речь идёт скорее о декларации, чем о реальном инструменте защиты детей от эксплуатации? Вопрос, который остаётся открытым: кто и как будет защищать такого работника, если что-то пойдёт не по плану?