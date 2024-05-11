Зарплата библиотекарей в Казахстане остается низкой – Минкультуры РК

В Министерстве культуры и информации рассказали о кадровых проблемах в библиотечном деле – большинство из работников не имеют профессионального образования и получают низкие зарплаты, передает корреспондент агентства Kazinform.

Несмотря на рост посещений библиотек в Казахстане, данные организации являются далеко не самыми привлекательными местами для работы. Всего в Казахстане насчитывается 9 502 работника библиотек. Из них высшее библиотечное образование имеют 3 562 (37,5%), средне-специальное – 2 405 (25,3%) человек. Сейчас порядка 37,2% работников общедоступных библиотек страны не имеют профессионального образования. Причем почти треть работников библиотек старше 50 лет.

- Практически отсутствует обновление кадров отрасли, происходит устаревание профессиональных кадров (средний возраст сотрудников составляет 45-50 лет), – заявляют в Министерстве культуры и информации.

В ведомстве добавили, что в казахстанских библиотеках нет специалистов, соответствующих требованиям современной библиотечно-информационной деятельности.

В своем послании народу Казахстана в 2021 году Касым-Жомарт Токаев поручил увеличивать зарплаты библиотекарям на 20% ежегодно с 2022 по 2025 годы.

- С 2020 года повышена заработная плата более чем 600 тысяч гражданских служащих из числа педагогов, врачей и работников социальной сферы. Однако данная мера не коснулась других гражданских служащих. Это сотрудники сферы культуры, архивисты, библиотекари, технические работники, егеря, водители и другие. Поэтому с 2022 по 2025 годы государство будет ежегодно на 20% в среднем повышать заработные платы этих категорий гражданских служащих. В целом данная инициатива напрямую затронет 600 тысяч казахстанцев, – заявил тогда Президент.

По данным Министерства культуры и информации, средняя зарплата библиотекаря в 2023 году составила 164 тысячи тенге, в 2022 году этот показатель и вовсе составил 125 тысяч тенге.

- Несмотря на реализуемые инициативы Президента Касым-Жомарта Токаева о ежегодном поэтапном повышении заработной платы в среднем на 20% отдельным категориям гражданских служащих, в том числе и библиотекарям, заработная плата библиотекарей с учетом инфляции, все еще остается низкой, – ответили в Минкультуры на запрос агентства Kazinform.

В школьных библиотеках дела еще хуже. К примеру, по данным Министерства просвещения, средняя зарплата работников библиотек со стажем до трех лет составляет 105 208 тенге. Для сравнения, в 2021 году этот показатель составлял 72 558 тенге, в 2022 году – 89 246 тенге.

- В школьных библиотеках республики работает 8 489 библиотекарей. Одной из актуальных проблем в деятельности всех видов и типов библиотек, в том числе и организаций образования, является дефицит квалифицированных кадров, – заявили в Министерстве просвещения.

Как это исправить

В Министерстве культуры и информации заявили, что уже пересматривают и готовят стандарт по специальности «Библиотечное дело». В ведомстве заявляют, что необходимо привлечение в процесс преподавания специальных дисциплин высококвалифицированных специалистов, имеющих большой практический опыт библиотечной работы, с тем, чтобы получаемые обучающимися компетенции, знания и умения отвечали функциональным требованиям их будущей профессиональной деятельности.

- Необходима координация деятельности вузов и колледжей, готовящих специалистов библиотечной отрасли, и библиотек по разработке и изданию учебно-практических комплексов, созданию творческих лабораторий, научно-практических мастерских, позволяющих соединить теорию и практику, актуализировать знания, умения и навыки обучающихся, создать условия для взаимообогащения, – считают в Минкультуры.

В 2023 году Министерство просвещения провело курсы повышения квалификации для 2165 библиотекарей общеобразовательных учреждений. А для повышения заработных плат работников школьных библиотек планируется наделить статусом педагога.

- В настоящее время в постановлении «Об утверждении типового штата работников государственных организаций образования» не предусмотрена должность «Педагог-библиотекарь». Соответственно, школьные библиотекари не имеют льгот и поддержки, предусмотренных законом о статусе учителей. На сегодня рассматривается вопрос присвоения статуса школьным библиотекарям, – заявили в Министерстве просвещения.

Напомним, что в Казахстане насчитывается 3 898 общедоступных библиотек, 92 из них - в городах республиканского значения. В Министерстве культуры и информации отмечают рост количества посещений с 49 млн в 2022 году до почти 52 млн в 2023 году.