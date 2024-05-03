Школьных библиотекарей в Казахстане намерены наделить статусом педагога для повышения их зарплат, передает корреспондент агентства Kazinform.

По данным Министерства просвещения, в Казахстане насчитывается 8 489 работников школьных библиотек. Параллельно в ведомстве отмечают дефицит квалифицированных кадров. К тому же у школьных библиотекарей низкие зарплаты. К примеру, оклад работника со стажем до трех лет составляет 105 208 тенге. Для сравнения, в 2021 году этот показатель составлял 72 558 тенге, а в 2022 – 89 246 тенге.

- В настоящее время в постановлении «Об утверждении типового штата работников государственных организаций образования» не предусмотрена должность «Педагог-библиотекарь». Соответственно, школьные библиотекари не имеют льгот и поддержки, предусмотренных законом о статусе учителей. На сегодня рассматривается вопрос присвоения статуса школьным библиотекарям, – говорится в сообщении Министерства просвещения в ответ на запрос агентства Kazinform.

В ведомстве добавили, что в 7 089 школах есть собственная библиотека, в которых хранится 137 млн книг.

По данным Министерства культуры и информации, в Казахстане насчитывается 3 898 общедоступных библиотек, 92 из них - в городах республиканского значения. В ведомстве отмечают рост количества посещений в 2023 году до 51,9 млн.





