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    19:05, 02 Май 2024 | GMT +6

    52 миллиона посещений - казахстанцы стали чаще читать в библиотеках

    библиотека
    Фото: Maqsut Narikbayev University

    По данным Министерства культуры и информации, в Казахстане насчитывается 3 898 общедоступных библиотек, 92 из них - в городах республиканского значения, передает корреспондент агентства Kazinform.

    В ходе третьего заседания Национального курултая «Адал адам – Адал еңбек – Адал табыс» Президент Касым-Жомарт Токаев напомнил о необходимости строительства современных круглосуточных библиотек. По его словам, в скором времени такие появятся в Астане и Алматы. Также Глава государства привел в пример библиотеки в Алматы, которые модернизированы согласно современным требованиям, и призвал акимов других регионов использовать этот опыт.

    Регионами-лидерами по количеству библиотек являются Туркестанская, Костанайская и Западно-Казахстанская области. Антилидерами –  Мангистауская область и область Улытау. Всего 3 806 библиотек распределены в регионах следующим образом:

    • Туркестанская область – 398 общедоступных библиотек;
    • Западно-Казахстанская область– 358;
    • Костанайская область– 339;
    • Акмолинская область – 331;
    • Северо-Казахстанская область– 318;
    • Жамбылская область– 274;
    • Карагандинская область– 256;
    • Актюбинская область – 235;
    • Павлодарская область – 228;
    • Кызылординская область – 209;
    • Восточно-Казахстанская область – 169;
    • область Жетысу – 147;
    • Алматинская область – 144;
    • Атырауская область – 139;
    • область Абай - 137;
    • Мангистауская область – 69;
    • область Улытау – 55.

    Еще 92 библиотеки находятся в Астане (19), Алматы (30) и Шымкенте (43).

    Вместе с тем, в Министерстве культуры и информации отмечают рост количества посещений общедоступных библиотек в 2023 году.

    - Количество посещений библиотек читателями по республике в 2023 году составило 51 921 261, что на 5,1% больше, чем в 2022 году, когда этот показатель составил 49 271 473, – сообщили в Минкультуры в ответ на запрос агентства Kazinform.

    В ведомстве отметили, что сегодня у посетителей библиотек есть возможность в онлайн-режиме просмотреть электронные каталоги, полнотекстовые базы данных собственной генерации, различный презентации, дайджесты и так далее. Также граждане могут виртуально посетить социокультурные онлайн-мероприятия, проводимые библиотекой (сетевые онлайн-семинар, онлайн-встреча, онлайн-акция, онлайн-флешмоб, челлендж, онлайн-конкурс, онлайн-викторина, квесты, выставки, цифровые коллекции, видео- и аудио- обзоры литературы, презентации книг).

    По данным Министерства культуры и информации, в последние годы активно ведется модернизация библиотек в городах республиканского значения. В Алматы с 2017 года модернизировано 18 библиотек, в Астане – 4, в Шымкенте – 13.

    Ранее президент международного общества «Қазақ тілі» Рауан Кенжеханулы заявил, что центральные и региональные библиотеки в Казахстане самостоятельно занимаются оцифровкой книг, но у них нет единого формата.

    Теги:
    Книги Регионы Библиотеки Общество
    Ербол Казистаев
    Автор
    Ербол Казистаев
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