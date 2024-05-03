52 миллиона посещений - казахстанцы стали чаще читать в библиотеках

По данным Министерства культуры и информации, в Казахстане насчитывается 3 898 общедоступных библиотек, 92 из них - в городах республиканского значения, передает корреспондент агентства Kazinform.

В ходе третьего заседания Национального курултая «Адал адам – Адал еңбек – Адал табыс» Президент Касым-Жомарт Токаев напомнил о необходимости строительства современных круглосуточных библиотек. По его словам, в скором времени такие появятся в Астане и Алматы. Также Глава государства привел в пример библиотеки в Алматы, которые модернизированы согласно современным требованиям, и призвал акимов других регионов использовать этот опыт.

Регионами-лидерами по количеству библиотек являются Туркестанская, Костанайская и Западно-Казахстанская области. Антилидерами – Мангистауская область и область Улытау. Всего 3 806 библиотек распределены в регионах следующим образом:

Туркестанская область – 398 общедоступных библиотек;

Западно-Казахстанская область– 358;

Костанайская область– 339;

Акмолинская область – 331;

Северо-Казахстанская область– 318;

Жамбылская область– 274;

Карагандинская область– 256;

Актюбинская область – 235;

Павлодарская область – 228;

Кызылординская область – 209;

Восточно-Казахстанская область – 169;

область Жетысу – 147;

Алматинская область – 144;

Атырауская область – 139;

область Абай - 137;

Мангистауская область – 69;

область Улытау – 55.

Еще 92 библиотеки находятся в Астане (19), Алматы (30) и Шымкенте (43).

Вместе с тем, в Министерстве культуры и информации отмечают рост количества посещений общедоступных библиотек в 2023 году.

- Количество посещений библиотек читателями по республике в 2023 году составило 51 921 261, что на 5,1% больше, чем в 2022 году, когда этот показатель составил 49 271 473, – сообщили в Минкультуры в ответ на запрос агентства Kazinform.

В ведомстве отметили, что сегодня у посетителей библиотек есть возможность в онлайн-режиме просмотреть электронные каталоги, полнотекстовые базы данных собственной генерации, различный презентации, дайджесты и так далее. Также граждане могут виртуально посетить социокультурные онлайн-мероприятия, проводимые библиотекой (сетевые онлайн-семинар, онлайн-встреча, онлайн-акция, онлайн-флешмоб, челлендж, онлайн-конкурс, онлайн-викторина, квесты, выставки, цифровые коллекции, видео- и аудио- обзоры литературы, презентации книг).

По данным Министерства культуры и информации, в последние годы активно ведется модернизация библиотек в городах республиканского значения. В Алматы с 2017 года модернизировано 18 библиотек, в Астане – 4, в Шымкенте – 13.

Ранее президент международного общества «Қазақ тілі» Рауан Кенжеханулы заявил, что центральные и региональные библиотеки в Казахстане самостоятельно занимаются оцифровкой книг, но у них нет единого формата.