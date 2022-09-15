Заросли камыша горят в 30 км от Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В 30 км от Атырау горит 6 га камыша, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в группе по связям с общественностью областного департамента по чрезвычайным ситуациям, возгорание произошло вчера, 14 сентября, в 20:40.

«В 15 км от поселка Алгабас Кенозекского сельского округа, прилегающего к городу Атырау, на площади около 4 га загорелся камыш. В тушении камышового пожара задействованы восемь сотрудников областного департамента по чрезвычайным ситуациям, две единицы техники, три сотрудника государственного природного резервата «Акжаик», одна единица техники, три работника крестьянского хозяйства Кенозекского округа, три трактора. Пожар взят на контроль», - сообщили в группе по связям с общественностью.

Сегодня, 15 сентября, утром два сотрудника департамента, 15 сотрудников государственного природного резервата «Акжайык» вышли на дежурство на территории.

«Сегодня в 13:00 по местному времени в Кенозекском сельском округе в 30 км от поселка Алгабас к Каспийскому морю на площади около 6 га горит камыш. Угрозы населенным пунктам нет. В настоящее время два сотрудника областного департамента по чрезвычайным ситуациям, один ТРЭКОЛ, 30 сотрудников государственного природного резервата «Акжайык» и 10 единиц техники з адействованы в патрулировании нераспространения камышового пожара», - сообщили в департаменте.