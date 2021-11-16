Заранее выделять земельные участки под строительство школ поручено акимам
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – При возведении жилых массивов обязательно должны быть построены школа и детский сад. Такое поручение дал Президент РК Касым-Жомарт Токаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Дефицит мест в школах – очень актуальный вопрос. В Послании этого года я дал поручение до конца 2025 года построить 1 тысячу школ. Это одна из важных задач. Работа ответственных государственных органов оценивается по качественному и эффективному выполнению данной задачи. Сейчас получение земельного участка под строительство школы стало серьезной проблемой. Поручаю акимам регионов заранее выделить земельный участок для строительства школ», - сказал Касым-Жомарт Токаев на VI заседании Национального совета общественного доверия.
По его словам, при разработке плана населенного пункта и строительстве жилья необходимо учитывать необходимость строительства социального объекта.
«Это требование в законодательстве. Однако местные исполнительные органы не выполняют установленное требование. Еще раз повторюсь, при возведении жилых массивов вместе с ним обязательно должны быть построены школа и детский сад. Поручаю Правительству строго контролировать соблюдение закона»,- заключил Глава государства.
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