Заработает ли в Кокшетау программа «Е-дендра», на которую потратили 54 млн тенге

«Е-дендра» в Кокшетау

История реализации программы «Е-дендра» в Кокшетау берет свое начало в 2024 году, когда отдел ЖКХ областного центра заключил договор с ТОО ITS-PVL по внедрению автоматизированной интерактивной карты учета зеленых насаждений.

Как следует из информации, размещенной на сайте отдела, по договору подрядной организацией должно было быть обеспечено внедрение программы, инвентаризация зеленого фонда города, лесопатологическое обследование, разработка дендроплана озеленения города на 5 лет, а также доступ к программе жителей и подрядчиков и рекомендации биологов по уходу за зелеными насаждениями.

Как было обещано, каждое дерево города Кокшетау получит свой порядковый номер, свой паспорт с указанием его возраста, породы, состояния и будет занесено в единый реестр. Кстати, приложение должно было иметь и мобильную версию для удобства.

При этом единая интерактивная карта зеленых насаждений Кокшетау должна была находиться в открытом доступе для всех жителей областного центра. Они должны были иметь возможность отслеживать посадку новых деревьев и даже подавать заявку на кронирование.

Фото: Акорда

Всего на реализацию программы было выделено 54 млн тенге, однако ни к концу 2024 года, как было обозначено в договоре, ни к концу 2025 года интерактивной картой город так и не обзавелся.

Впрочем, общественники с первых дней реализации этого проекта ставили его под сомнение и говорили о том, что за плечами у подрядчика уже были неудачные его реализации в других городах Казахстана. Вопросы вызывала и сумма в 54 млн тенге, результат вложения которой никто так и не увидел.

Суд отказал

Между тем, в апреле текущего года Отдел ЖКХ подал в суд на ТОО ITS-PVL, требуя исполнить обязательства в рамках гарантийного срока, в частности — провести повторное обучение сотрудников госучреждений и коммунальных предприятий, провести повторную инвентаризацию с привязкой геоданных, внести в программу «Е-дендра» идентификационные характеристики озеленяемого объекта, количественный и видовой состав произрастающих зеленых насаждений, состав почв, а также внести согласованный дендроплан в программу и сделать его публикации на официальных интернет-ресурсах в городе Кокшетау.

Мотивировал свои требования он тем, что поставщик взял на себя обязательство в соответствии с гарантийным письмом оперативно устранять выявленные сбои и ошибки, связанные с работой программного обеспечения. Ответчик на судебное заседание не явился.

В суде было отказано в удовлетворении иска. Как посчитал суд, требование истца не входят в содержание гарантийных обязательств. Также суд учел, что акты приемки были подписаны сторонами без замечаний, что свидетельствует о надлежащем исполнении обязательств на момент завершения проекта.

Истец не представил доказательств того, что заявленные им требования связаны с ненадлежащим качеством оказанных услуг либо с нарушением гарантийных условий.

Фото: freepik.com

IT-специалиста не нашли

Главный специалист сектора технического надзора отдела ЖКХ, ПТ и АД города Кокшетау Марат Балтабайулы рассказал, что уже на начальном этапе реализации проекта обсудить его у акима города не раз собрались все надзорные органы.

— Поставщиком услуг были оцифрованы 82 тысячи деревьев в Кокшетау. С подсчетами ему помогали студенты. На программу выделили 54 млн тенге. Реализация должна была быть в декабре 2024 года. Все данные на бумажных носителях до сих пор у меня лежат. Мы заставили подрядчика все распечатать и принести, чтобы убедиться, что он действительно все отработал, — поделился Марат Балтабайулы.

Однако, по словам собеседника, когда проект был сдан, связь с разработчиком прервалась, несмотря на то, что у него были обязательства перед руководством провести инвентаризацию деревьев и в 2025 году.

— Вот ее он не проводит, и мы не можем связаться с ним. По этому вопросу сейчас тоже подали в суд. Кроме того, гарантия у него 5 лет, срок тоже не истек. В течение этого времени он обязался полностью устранять все проблемы в работе программы, если таковые будут. Но почему-то с лета связи с ним нет. Я долго ему направлял уведомления о необходимости внести данные в программу, но он так и не появился. В суд мы обратились в части инвентаризации. Намерены, чтобы он выполнил свои гарантийные обязательства. Само гарантийное письмо хранится у нас. А вот по недочетам в части работы программы суд нам отклонил, — добавил собеседник.

По словам Марата Балтабайулы, несмотря на то, что в прошлом году подрядчик сдал проект, запустить программу так и не удалось лишь по той причине, что отдел ЖКХ не нашел IT-специалиста.

На ту заработную плату, которую ведомство предлагает за работу, желающих трудоустроиться нет.

— Сейчас у нас появился IT-специалист, он распаковал программу, и оказалось, что она живая, рабочая. Надеюсь, когда он займется ею вплотную, то программа будет, и мы опубликуем ее на интернет-ресурсах. О сроках пока говорить не приходится, — добавил Марат Балтабайулы.

Новый специалист попробовал при нас запустить программу и даже добавить на карту рандомное дерево.

Программа действительно работала, но вскоре начала сворачиваться и зависать. По словам IT-специалиста, подобные недочеты сможет устранить только сам разработчик.

Фото: Оксана Матасова / Kazinform

Фото: Оксана Матасова / Kazinform

Мнение эксперта

Руководитель общественного движения «Kaz Eco Patrol» Тимур Елеусизов отмечает, что программа Е-дендра не заработала ни в одном из регионов, кроме Астаны и Алматы.

Эколог считает: проблема кроется в том, что каждый регион делает программу под себя, нет единой технологии и техзадания.

Фото: скрин из сайта e-dendra.kz

— Нужно сделать одну республиканскую программу, которая будет работать прозрачно. Есть деревья, которые произрастают в городском фонде и которые растут внутри дворовых или частных хозяйств, куда государство не заходит с оцифровкой. Соответственно, точных цифр по деревьям нет. Провести исследование состояния зеленого фонда и количества зеленых насаждений невозможно, потому что у нас практически нет компаний, обладающих всеми необходимыми знаниями и компетенциями. В Алматы и Астане в свое время сделали эту программу. База в ней должна ежегодно обновляться. У нас она обновляется раз в пять лет, и это тоже в корне неправильно. Получается, что есть некорректность данных, — отмечает Тимур Елеусизов.

По словам собеседника, он уже предлагал Министерству экологии создать единую платформу учета зеленых насаждений, но из ответа следовало, что в бюджете ведомства нет возможности сделать такое приложение и содержать его.

Фото: из личного архива Тимура Елеусизова

— К сожалению, регионы вообще отстали от этого, мы дали очень много предложений по качеству работ по приложению, какие функции в себе оно должно нести. Но сейчас акиматам это тоже невыгодно. Считаю, что пока программа не заработает, потому что у разработчиков и заказчиков нет понимания, как должно выглядеть это приложение и что оно должно в себя вбирать. Второе — у нас все приложения, которые разрабатываются, зачастую лишь для компьютера, для госслужащих. Что осложняет пользование таким приложением. Оно также должно быть мобильным. Приложение не работает еще потому, потому что нет полной картины методологии, дендроплана, топографии, топосъемки зеленых насаждений, чтобы их посадить на карту. А чтобы провести эту работу, как мне кажется. каждому региону минимум нужен будет миллиард тенге, — резюмировал Тимур Елеусизов.

Напомним, ранее сообщалось, что 18 тысяч тенге заложили на кронирование одного дерева в Кокшетау.