18 тысяч тенге заложили на кронирование одного дерева в Кокшетау

Акмолинские общественники продолжают мониторить сайт госзакупок. На этот раз их внимание привлек отдел ЖКХ города Кокшетау, который заложил на работы по кронированию и валку сухих деревьев 172 млн тг. А это значит, что одно дерево обойдется бюджету областного центра в 18 710 тг, что гораздо больше, чем это обходится другим городам и районам, передает корреспондент агентства Kazinform.

В ходе мониторинга портала госзакупок акмолинские общественники обратили внимание на конкурс, объявленный отделом ЖКХ, ПТ и АД города Кокшетау по кронированию и валке сухих деревьев. Общая сумма составляла 172 млн тенге.

- Согласно техспецификации, потенциальный поставщик должен охватить более 9 тысяч деревьев. В рамках сравнительного анализа по данным портала госзакупок, к примеру, кронирование одного дерева в Сарыаркинском районе города Астаны обходится бюджету в 6 666 тенге. Почти такие же суммы в городах Акколь и Степногорске нашего акмолинского региона. Но исходя из данных ЖКХ города Кокшетау, на кронирование одного дерева было заложено более 18 тысяч тенге, - сообщила эксперт филиала РОО «Әділдік Жолы» по Акмолинской области Самира Тайтенова.

Как оказалось, конкурс объявляется не первый раз. По словам общественников, ранее он не состоялся из-за несоответствия участников квалификационным требованиям, ведь для охвата подобного объема деревьев необходимы техника и трудовые ресурсы, которые и были прописаны в техспецификации.

- Если учитывать особенность кронирования деревьев, по данным экспертов в этой сфере, оно производится только в определенные периоды весной и осенью. А это значит, что 9 тысяч деревьев очень сложно прокронировать за два года. Сейчас в Кокшетау реализуется проект «Е-дендра». Это интерактивная карта зеленых насаждений, которая должна была охватить и оцифровать каждое дерево нашего города. Вот по ней можно говорить о состоянии каждого насаждения. Считаю, что логичнее было бы предусмотреть кронирование после начала работы этой программы, - добавила Самира Тайтенова.

Отдел ЖКХ, ПТ и АД города Кокшетау ответил на претензии общественников.

- Согласно сметному расчету, составленному профессиональной аккредитованной организацией ТОО «АлмаМикс», стоимость одного дерева составляет 23 571 тенге с учетом НДС, тогда как проведенным мониторингом сумма одного дерева установлена 18 710 тенге, что свидетельствует об эффективном использований бюджетных средств. Вместе с тем, организатором в лице государственного учреждения «Управление по государственным закупкам и коммунальной собственности Акмолинской области» на портале государственных закупок дважды способом открытого конкурса опубликована заявка, по результатам чего закупка не состоялась, из чего мы полагаем, что конкурс заведомо убыточный и отмена его, а затем опубликование повторно с меньшей стоимость не приведет к должному результату, а наоборот, приведет к критике со стороны населения города Кокшетау, поскольку конкурс опубликован также с учетом многочисленных заявок населения. Как указано выше, стоимость одного дерева составляет 23 571 тенге с учетом НДС, однако сумма не предусматривает расходов по утилизаций на полигоне в селе Красный Яр. Согласно расценкам полигона ТОО «ЭКО-DUMP», сумма за м3 составляет 1500 тенге, - прокомментировали в ведомстве.

Между тем, многие жители Кокшетау уже высказались о том, что срубленные деревья не обязательно везти на полигон, их с радостью заберут на дрова те, кто проживает в частном секторе города.

Как добавила Самира Тайтенова, РОО «Әділдік Жолы» уже направило письмо в антикоррупционную службу для пересмотра и отмены госзакупки, так как посчитали ее нерациональным использованием бюджетных средств.