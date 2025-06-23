Запустят ли пассажирский поезд между Талдыкорганом и Текели

Ранее мажилисмены обратили внимание на то, что 50-километровый железнодорожный участок между Талдыкорганом и Текели используется исключительно для грузовых перевозок. По их мнению, необходимо обеспечить возможность запуска поезда и для пассажиров.

— Жители региона неоднократно обращались в Правительство с просьбой сделать этот железнодорожный маршрут удобным и для пассажирских перевозок. Несмотря на небольшое расстояние между городами, путь между ними стал крайне неудобным и даже опасным. Поскольку регион расположен в гористой местности, автотранспорт, следующий из областного центра в Алматы и обратно, часто попадает в ДТП. К сожалению, нередко с человеческими жертвами. Особенно часто такие случаи происходят весной, осенью и зимой, — заявили депутаты.

В ответ исполняющий обязанности министра транспорта Максат Калиакпаров сообщил, что железнодорожная линия между Талдыкорганом и Текели используется исключительно для грузовых перевозок. При этом на данный момент инфраструктура и технологическое оснащение не соответствуют требованиям для запуска пассажирских поездов.

— Кроме того, по результатам анализа, проведённого с учётом пассажиропотока и экономической целесообразности, запуск постоянного пассажирского поезда по данному маршруту пока не планируется. Вместе с тем, учитывая небольшое расстояние между Текели и Талдыкорганом, пассажирское сообщение обеспечивается по автодорогам хорошего качества. Недавно обновлённые автотрассы республиканского значения создают безопасные и комфортные условия для движения. В настоящее время ведётся поэтапное развитие авто- и железнодорожной инфраструктуры для повышения транспортной доступности между регионами. В дальнейшем, с учётом изменений в социально-экономической динамике региона и пассажиропотоке, этот вопрос будет рассмотрен дополнительно, — отметил он.

Ранее мы писали, что к началу июля на маршрут «Астана — Курорт Бурабай» выйдет новый электропоезд.