Запустить ипотечные программы с новыми требованиями для застройщиков предложил депутат

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Депутат Мажилиса Парламента РК Мади Такиев предложил принять несколько комплексных мер для повышения доходов населения. В том числе запуск новых ипотечных программ с требованием к застройщикам использовать только казахстанские стройматериалы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Жилищное строительство - драйвер развития экономики. Здесь необходимы новые ипотечные программы с требованиями к строительным компаниям использовать только наши казахстанские материалы», - сказал Мади Такиев во время обсуждения программы по повышению доходов населения до 2029 года на расширенном собрании партии «AMANAT» в Мажилисе.

В развитии агропромышленного комплекса, по мнению мажилисмена, следует изучить успешный опыт других стран. К примеру, канадский, где государственные сельхозпредприятия выступают и заказчиком, и закупщиком. Закуп осуществляется по фиксированной цене и после реализации сельхозпродукции до 80% прибыли возвращается снова сельхозтоваропроизводителям.

Также депутат обратил внимание на развитие транспортного потенциала.

«У нас очень развит транзитный потенциал, мы должны стать логистическим хабом, где будут нужны тысячи рабочих мест. Мероприятия программы должны быть связаны с реальным повышением доходов населения, борьбой с неравенством, бедностью и безработицей. То есть содействовать реальным положительным изменениям доходов граждан», - добавил Мади Такиев.

Ранее министр национальной экономики Алибек Куантыров, презентуя программу по повышению доходов населения до 2029 года, сообщил о планах повысить зарплату работникам коммунальных служб в среднем до 50%.