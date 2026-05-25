    Запускаются прямые рейсы между Измиром и Алматы

    По итогам переговоров Генерального консульства Республики Казахстан в Измире с авиакомпанией SunExpress с 31 июля 2026 года запускаются прямые рейсы по маршруту Измир – Алматы – Измир, передает Kazinform со ссылкой на МИД РК.

    Фото: МИД РК

    Рейсы будут выполняться два раза в неделю до конца октября 2026 года.

    Новый маршрут позволит значительно упростить поездки для граждан Казахстана, студентов, туристов и представителей бизнеса.

    Ранее сообщалось о запуске рейсов в Ташкент, Стамбул и на Фукуок из Костаная. Также мы рассказывали, когда Казахстан запустит рейсы в Нью-Йорк и Токио.

    Жанара Мухамедиярова
