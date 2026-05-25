Запускаются прямые рейсы между Измиром и Алматы

По итогам переговоров Генерального консульства Республики Казахстан в Измире с авиакомпанией SunExpress с 31 июля 2026 года запускаются прямые рейсы по маршруту Измир – Алматы – Измир, передает Kazinform со ссылкой на МИД РК.

Рейсы будут выполняться два раза в неделю до конца октября 2026 года.

Новый маршрут позволит значительно упростить поездки для граждан Казахстана, студентов, туристов и представителей бизнеса.

