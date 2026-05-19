    Когда Казахстан запустит рейсы в Нью-Йорк и Токио

    Министр транспорта РК Нурлан Сауранбаев рассказал, когда Казахстан планирует открыть прямые рейсы в Нью-Йорк и Токио, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Фото: pexels

    В ходе заседания Правительства Премьер-министр Олжас Бектенов отметил важность вопроса открытия новых международных направлений из Астаны.

    — Мы говорим об открытии новых прямых авиарейсов в Нью-Йорк и Токио, других направлений, но результатов до сих пор нет. Какие меры принимаются? — спросил Бектенов.

    В ответ глава Минтранспорта сообщил, что запуск прямого авиасообщения с Токио запланирован на IV квартал этого года, с США — на II квартал следующего года. Вместе с тем, в настоящее время из Астаны выполняется 34 международных рейса.

    В целом в 2026 году планируется открытие или возобновление еще 11 международных маршрутов:

    • Астана — Улан-Батор
    • Астана — Гуанчжоу
    • Астана — Иссык-Куль
    • Астана — Ларнака
    • Астана — Кашгар
    • Алматы — Токио
    • Алматы — Ларнака
    • Ханой — Алматы — Прага
    • Алматы — Измир
    • Алматы — Варшава
    • Костанай — Ташкент.

    Отметим, что до конца текущего года парк казахстанских авиакомпаний пополнится еще шестью самолетами. 

    Данира Искакова
