Когда Казахстан запустит рейсы в Нью-Йорк и Токио

Министр транспорта РК Нурлан Сауранбаев рассказал, когда Казахстан планирует открыть прямые рейсы в Нью-Йорк и Токио, передает корреспондент агентства Kazinform.

В ходе заседания Правительства Премьер-министр Олжас Бектенов отметил важность вопроса открытия новых международных направлений из Астаны.

— Мы говорим об открытии новых прямых авиарейсов в Нью-Йорк и Токио, других направлений, но результатов до сих пор нет. Какие меры принимаются? — спросил Бектенов.

В ответ глава Минтранспорта сообщил, что запуск прямого авиасообщения с Токио запланирован на IV квартал этого года, с США — на II квартал следующего года. Вместе с тем, в настоящее время из Астаны выполняется 34 международных рейса.

В целом в 2026 году планируется открытие или возобновление еще 11 международных маршрутов:

Астана — Улан-Батор

Астана — Гуанчжоу

Астана — Иссык-Куль

Астана — Ларнака

Астана — Кашгар

Алматы — Токио

Алматы — Ларнака

Ханой — Алматы — Прага

Алматы — Измир

Алматы — Варшава

Костанай — Ташкент.

Отметим, что до конца текущего года парк казахстанских авиакомпаний пополнится еще шестью самолетами.