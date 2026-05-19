Когда Казахстан запустит рейсы в Нью-Йорк и Токио
Министр транспорта РК Нурлан Сауранбаев рассказал, когда Казахстан планирует открыть прямые рейсы в Нью-Йорк и Токио, передает корреспондент агентства Kazinform.
В ходе заседания Правительства Премьер-министр Олжас Бектенов отметил важность вопроса открытия новых международных направлений из Астаны.
— Мы говорим об открытии новых прямых авиарейсов в Нью-Йорк и Токио, других направлений, но результатов до сих пор нет. Какие меры принимаются? — спросил Бектенов.
В ответ глава Минтранспорта сообщил, что запуск прямого авиасообщения с Токио запланирован на IV квартал этого года, с США — на II квартал следующего года. Вместе с тем, в настоящее время из Астаны выполняется 34 международных рейса.
В целом в 2026 году планируется открытие или возобновление еще 11 международных маршрутов:
- Астана — Улан-Батор
- Астана — Гуанчжоу
- Астана — Иссык-Куль
- Астана — Ларнака
- Астана — Кашгар
- Алматы — Токио
- Алматы — Ларнака
- Ханой — Алматы — Прага
- Алматы — Измир
- Алматы — Варшава
- Костанай — Ташкент.
Отметим, что до конца текущего года парк казахстанских авиакомпаний пополнится еще шестью самолетами.