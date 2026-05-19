Казахстанские авиакомпании получат еще шесть самолетов до конца года

До конца текущего года парк казахстанских авиакомпаний пополнится еще шестью самолетами. Об этом на заседании Правительства сообщил министр транспорта Нурлан Сауранбаев, передает корреспондент агентства Kazinform.

Министр отметил, что в настоящее время одной из главных проблем мировой авиации является нехватка воздушных судов.



— Срок ожидания нового самолета очень длительный: например, если сделать заказ сегодня, поставка возможна только через 8–10 лет, — пояснил он.



При этом, по его словам, в прошлом году отечественные компании заключили соглашения с компанией Boeing на сумму 15 млрд долларов США.



— В 2026 году приобретено три воздушных судна, в том числе, как вам известно, месяц назад авиакомпания «SCAT» в один день получила два новых современных самолета Boeing. До конца текущего года парк казахстанских авиакомпаний пополнится еще шестью самолетами, — сообщил Сауранбаев.

Что касается аэропортовой инфраструктуры, в течение ближайших трех лет планируется ее модернизация.

— В соответствии с поручением Главы государства ведутся работы по строительству аэропортов в туристических зонах Катон-Карагай, Зайсан и Кендерли, а также по восстановлению аэропорта Аркалыка, — сказал министр.

Также продолжается работа по развитию аэрохабов в шести крупных аэропортах — Алматы, Астаны, Актау, Актобе, Караганда и Шымкент.

— Для этого создаются необходимые институциональные и инфраструктурные условия. Большая часть работ по модернизации аэропортов реализуется за счет частных инвестиций. В частности, в ходе визита Президента Турецкой Республики 14 мая было подписано инвестиционное соглашение по модернизации аэропорта Алматы, — добавил Сауранбаев.

Ранее сообщалось, что инфраструктуру аэронавигации Казахстана полностью обновят за пять лет.