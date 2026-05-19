Инфраструктуру аэронавигации Казахстана полностью обновят за пять лет
В Казахстане планируют полностью обновить инфраструктуру аэронавигации в течение ближайших пяти лет. Об этом на заседании Правительства сообщил министр транспорта Нурлан Сауранбаев, передает корреспондент агентства Kazinform.
Сегодня, по словам министра, транзитные полеты продолжают стабильно расти.
За последние 5 лет данный показатель увеличился в 4 раза.
Он также отметил, что транзит составляет основную часть доходов от аэронавигационного обслуживания.
— В 2025 году заключен контракт с ведущей американской корпорацией LEIDOS на модернизацию системы управления воздушным движением. В течение следующих 5 лет планируется полностью обновить инфраструктуру аэронавигации. Это повысит эффективность казахстанских воздушных коридоров, — сообщил Сауранбаев.
Ранее сообщалось, что авиапарк Казахстана пополнится 144 самолетами до 2040 года.