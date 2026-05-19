    Инфраструктуру аэронавигации Казахстана полностью обновят за пять лет

    В Казахстане планируют полностью обновить инфраструктуру аэронавигации в течение ближайших пяти лет. Об этом на заседании Правительства сообщил министр транспорта Нурлан Сауранбаев, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Аэропорт Астана әуежайы
    Фото: Солтан Жексенбеков/ Kazinform

    Сегодня, по словам министра, транзитные полеты продолжают стабильно расти.
    За последние 5 лет данный показатель увеличился в 4 раза.

    Он также отметил, что транзит составляет основную часть доходов от аэронавигационного обслуживания.

    — В 2025 году заключен контракт с ведущей американской корпорацией LEIDOS на модернизацию системы управления воздушным движением. В течение следующих 5 лет планируется полностью обновить инфраструктуру аэронавигации. Это повысит эффективность казахстанских воздушных коридоров, — сообщил Сауранбаев.

    Ранее сообщалось, что авиапарк Казахстана пополнится 144 самолетами до 2040 года.

    Данира Искакова
    Автор