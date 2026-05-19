Рейсы в Ташкент, Стамбул и на Фукуок запустят из Костаная

Аэропорт Костаная планирует запустить рейсы на Фукуок, в Нячанг, Стамбул и Ташкент. Об этом на заседании Правительства сообщил заместитель акима Костанайской области Берик Танжариков, передает корреспондент агентства Kazinform.

Он отметил, что в аэропорту Костаная наблюдается увеличение пассажиропотока. Если в 2022 году этот показатель достигал около 295 тыс. человек, то в 2025 году он достиг порядка 450 тыс. человек. В этом году ожидается увеличение до 500 тыс. человек.

Также, по словам замакима, увеличена частота рейсов в Астану и Алматы. С мая рейс Костанай-Шымкент стал круглогодичным. Кроме того, выполняются рейсы в Москву и Египет.

— С июня планируется открытие международного рейса Костанай-Ташкент. Также рассматриваются новые туристические направления: Фукуок, Нячанг, Стамбул, — сообщил Берик Танжариков.

