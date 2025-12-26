Запуск ракеты с комплекса «Байтерек» ожидается в первом квартале следующего года

На пресс-брифинге по итогам года, он напомнил о том, что ведется активная модернизация стартовой площадки на Байконуре для запусков ракет среднего и тяжелого класса.

— Это наша собственная казахстанская стартовая площадка, с которой будут осуществляться запуски ракет-носителей между средним и тяжелым классом. Сейчас идет активная подготовка, ракета-носитель уже на территории Казахстана. Ожидаем, что в первом квартале следующего года будет первый тестовый запуск, — сообщил он.

Ранее мы сообщали о том, что запуск ракеты с комплекса «Байтерек» решили перенести.