РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    17:28, 26 Декабрь 2025 | GMT +5

    Запуск ракеты с комплекса «Байтерек» ожидается в первом квартале следующего года

    Первый запуск ракеты «Союз-5» с комплекса «Байтерек» ожидается в первом квартале 2026 года, сообщил заместитель Премьер-министра — министр искусственного интеллекта и цифрового развития РК Жаслан Мадиев, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Запуск ракеты с комплекса «Байтерек» решили перенести
    Фото: Министерство искусственного интеллекта и цифрового развития Республики Казахстан

    На пресс-брифинге по итогам года, он напомнил о том, что ведется активная модернизация стартовой площадки на Байконуре для запусков ракет среднего и тяжелого класса.

    — Это наша собственная казахстанская стартовая площадка, с которой будут осуществляться запуски ракет-носителей между средним и тяжелым классом. Сейчас идет активная подготовка, ракета-носитель уже на территории Казахстана. Ожидаем, что в первом квартале следующего года будет первый тестовый запуск, — сообщил он.

    Ранее мы сообщали о том, что запуск ракеты с комплекса «Байтерек» решили перенести.

    Теги:
    Байконур Министерство по искусственному интеллекту Освоение космоса
    Карина Кущанова
    Карина Кущанова
    Автор
    Сейчас читают