Запуск нового океанографического спутника состоялся в Китае

Китай вывел на орбиту новый океанографический спутник «Хайян-2E», передает Kazinform со ссылкой на Синьхуа .

Запуск состоялся с космодрома Цзюцюань на северо-западе Китая.

Фото: Синьхуа

По данным издания, ракета-носитель «Чанчжэн-4В» /Long March-4B/ со спутником «Хайян-2E» /Haiyang-2E/ на борту стартовала в 7:46 утра по пекинскому времени (в 7:46 по времени Астаны), выведя спутник на запланированную орбиту.

Этот запуск стал 654-м по счету для ракет-носителей серии «Чанчжэн» /"Великий поход"/.

Фото: Синьхуа

Специально для Kazinform предоставлено партнерским агентством Синьхуа.

Ранее сообщалось, что Китай готовит многоразовую метановую ракету «Чжуцюэ-3» к новому запуску. Напомним, Израиль создает лазерное оружие для ударов из космоса.