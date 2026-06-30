Китай готовит многоразовую метановую ракету «Чжуцюэ-3» к новому запуску

Китайская многоразовая ракета-носитель «Чжуцюэ-3» успешно прошла огневые стендовые испытания на северо-западе Китая. Это важный этап подготовки к предстоящим летным миссиям, сообщил разработчик — компания LandSpace, передает Kazinform со ссылкой на Xinhua.

В ходе стендового теста двигатели запускаются при закрепленной на стартовом стенде ракете, что позволяет проверить их работу, надежность и безопасность. Испытания прошли на коммерческом космическом инновационном полигоне Дунфэн.

По данным LandSpace, специалисты комплексно проверили работу ракеты, наземной инфраструктуры стартового комплекса и их совместимость. Все системы отработали в штатном режиме, а результаты полностью соответствовали расчетным параметрам, подтвердив слаженную работу оборудования.

Весь основной объем наземных проверок завершен. Следующим этапом станет непосредственная подготовка к летным испытаниям.

«Чжуцюэ-3» — многоразовая ракета-носитель на жидком кислороде и метане, предназначенная для вывода на орбиту крупных спутниковых группировок. Носитель оснащен системой управления вектором тяги, аэродинамическими решетчатыми рулями и посадочными опорами, что обеспечивает вертикальную посадку и повторное использование первой ступени.

Дебютный полет ракеты состоялся 3 декабря 2025 года. Тогда вторая ступень успешно вышла на расчетную орбиту, однако вернуть ускоритель не удалось — во время снижения в нем возникло аномальное горение, из-за чего выполнить мягкую посадку на площадку не получилось.