Израиль создает лазерное оружие для ударов из космоса

Израиль разрабатывает космические лазеры, которые смогут использоваться для нанесения ударов в космосе. Об этом заявил министр обороны Израиля Исраэль Кац, передает корреспондент агентства Kazinform со ссылкой на The Jerusalem Post .

Во время брифинга для военных журналистов Кац отметил, что сегодня ни одна страна не обладает возможностью наносить удары в космосе. По его словам, Израиль привлекает лучшие умы для реализации этой задачи и намерен стать мировым лидером в данной области.

— Если нам удастся этого добиться, это обеспечит преимущество в сфере сдерживания, а также способность наносить удары, уничтожать цели и решать другие задачи против наших противников, располагающих значительными ресурсами, — сказал министр.

Израиль уже считается одним из лидеров в области лазерных технологий. В частности, страна разработала наземную лазерную систему Iron Beam. Это первая в мире действующая высокоэнергетическая система ПВО мощностью 100 кВт.

Ранее сообщалось, что израильские военные уничтожили на юге Ливана подземный тоннель длиной более 200 метров, в котором, по их данным, хранилось оружие и находились пусковые шахты.