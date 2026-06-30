Израиль создает лазерное оружие для ударов из космоса
Израиль разрабатывает космические лазеры, которые смогут использоваться для нанесения ударов в космосе. Об этом заявил министр обороны Израиля Исраэль Кац, передает корреспондент агентства Kazinform со ссылкой на The Jerusalem Post.
Во время брифинга для военных журналистов Кац отметил, что сегодня ни одна страна не обладает возможностью наносить удары в космосе. По его словам, Израиль привлекает лучшие умы для реализации этой задачи и намерен стать мировым лидером в данной области.
— Если нам удастся этого добиться, это обеспечит преимущество в сфере сдерживания, а также способность наносить удары, уничтожать цели и решать другие задачи против наших противников, располагающих значительными ресурсами, — сказал министр.
Израиль уже считается одним из лидеров в области лазерных технологий. В частности, страна разработала наземную лазерную систему Iron Beam. Это первая в мире действующая высокоэнергетическая система ПВО мощностью 100 кВт.
Ранее сообщалось, что израильские военные уничтожили на юге Ливана подземный тоннель длиной более 200 метров, в котором, по их данным, хранилось оружие и находились пусковые шахты.