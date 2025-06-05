Запуск госзаказа на допобразование вызывает тревогу у поставщиков в Шымкенте

Пилотный проект по размещению государственного заказа на дополнительное образование для детей вызывает все больше вопросов у бизнес-сообщества Шымкента. Об этом шла речь на расширенном заседании отраслевого Совета по образованию, в котором приняли участие представители прокуратуры, акимата и предприниматели.

Проект, по сути, меняет правила игры для поставщиков кружков и секций. Однако экспертизы Национальной палаты предпринимателей «Атамекен» он не проходил. Это вызывает тревогу у поставщиков услуг.

— Если проект не согласован с Атамекеном, возникает закономерный вопрос — как он будет реализован в регионах и кто будет его оператором на местах, — заявил заместитель директора городской Палаты предпринимателей Максат Откелбаев.

Представители сферы допобразования утверждают, что их мнение не учли вовсе. По словам Равиля Файзуллина из ассоциации ArtSportEdu, разработка шла без учета реальных условий работы на местах.

В акимате признают, что проект находится на стадии обсуждения. Заместитель руководителя управления физической культуры и спорта Ермек Дарменов попытался развеять опасения.

— Контракты с действующими поставщиками будут продлены. Требования об отдельно стоящем здании — не предусмотрены. Однако, если число детей превышает 150 человек, придется соблюдать нормы антитеррористической безопасности. Это самый главный вопрос, ведь в кружках учатся дети, — отметил Е. Дарменов.

Новые санитарные требования тоже вызывают путаницу. Предприниматель Сымбат Ахатова обратила внимание на разницу в нормативных актах. Ранее деятельность регулировалась приказом Минздрава №ДСМ-220, теперь предлагают ориентироваться на приказ №59. Возникают вопросы: какие именно нормы вступят в силу, и как подготовиться.

Кроме того, участники обсуждали:

• параметры зданий и помещений для кружков;

• переход детей между секциями;

• типы ваучеров и механизмы их использования.

Представитель НПП «Атамекен» Дамиля Кунанова призвала акимат передать озвученные вопросы в профильные министерства, подчеркнув, что обсуждение реформ с бизнесом, выгодно для всех сторон.

Запуск пилотного проекта запланирован на 1 июля. На сегодняшний день в Шымкенте работают 190 поставщиков, предоставляющих услуги в рамках 500 кружков. Из бюджета города на реализацию проекта выделено 4,2 миллиарда тенге.

Ранее родители и предприниматели в Шымкенте выразили недовольство отсутствием прозрачности и потребовали разъяснений по изменениям в программе DamuBala.

Напомним, в конце мая стало известно, что единый ваучер на спорт, творчество и дополнительное образование введут в Казахстане.