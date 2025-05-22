Родители и предприниматели в Шымкенте ждут ясности по нововведениям программы DamuBala

Госпрограмма DamuBala предоставляет детям возможность бесплатно посещать различные секции — спортивные, танцевальные, художественные. Однако поставщики услуг, работающие по этой программе, высказывают опасения по поводу возможных нововведений, которые, по их мнению, могут сделать дальнейшее участие невозможным.

— Одно из новых требований — наличие отдельно стоящего здания, оборудованного тревожной кнопкой и системой турникетов, а также обсуждаемое снижение тарифа на одного ребёнка. Программу полностью пересматривают, не вынося её на публичное обсуждение. Если тариф снизят до 5 тысяч тенге, мы даже аренду не покроем. При небольших группах, например, 10 человек на занятии по рисованию, невозможно содержать отдельное помещение. При этом мы и так соблюдаем все нормы: ведем журналы, предоставляем фото- и видеоотчеты, обеспечиваем безопасность, — рассказали представители художественной студии.

Фото: Kazinform

Руководители организаций сообщают, что проблемы с программой возникают ежегодно. Очередь на ваучеры остается почти неизменной уже почти год, несмотря на высокий спрос.

— С прошлого года в очереди стоят около 13 тысяч детей, и она до сих пор не сдвинулась. Те, кто успел получить ваучер в ноябре, молодцы, остальные все еще ждут. При этом у нас нет возможности принять ребёнка без ваучера — без него запись невозможна. А как в таких условиях покрывать аренду и выплачивать зарплату, — делится руководитель танцевальной студии.

Фото: Kazinform

В акимате Шымкента заявляют, что снижение тарифа до 5 тысяч тенге не планируется. Как сообщил заместитель акима города Сарсен Куранбек, минимальный тариф составит 15 тысяч тенге. В то же время остальные требования, скорее всего, останутся без изменений.

— Я лично видел ситуацию, когда по документам числилось больше 4 тысяч детей, а фактически посещала только тысяча. Поэтому мы внедряем систему скоринга, чтобы отслеживать реальную посещаемость. Эти требования будут одинаковыми для всех, — отметил С. Куранбек.

Окончательные правила участия в программе DamuBala в Шымкенте еще не утверждены.

Ранее в акимате Алматы пояснили, что родители смогут заново выбрать поставщиков услуг по программе DamuBala. В прошлом году был проведен мониторинг, по итогам которого были выявлены случаи оказания некачественных услуг детям.